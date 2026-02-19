Dyson presenta oggi Dyson PencilWash, una nuova soluzione per il lavaggio dei pavimenti senza compromessi in termini di igiene. Il nuovo prodotto è leggero, compatto e sottile, ed è stato progettato per una manovrabilità senza sforzo e per un lavaggio igienico: scopriamolo nel dettaglio, tra caratteristiche, funzionalità e prezzo di vendita italiano.

Dyson presenta PencilWash, lavapavimenti che punta su manovrabilità e igiene

Dyson lancia PencilWash, nuovo aspirapolvere lavapavimenti che punta sulla manovrabilità (pesa solo 2,2 kg) e sull’igiene. Offre un design ultra-sottile con impugnatura da 38 mm per un comfort ottimale, una facile collocazione negli spazi domestici e un utilizzo sotto i mobili bassi: unisce l’esperienza Dyson nel lavaggio dei pavimenti e l’attenzione all’igiene a un form factor definito come rivoluzionario, progettato internamente dal produttore.

“Puntiamo a realizzare macchine sempre più piccole e leggere, migliorando radicalmente le prestazioni,” ha dichiarato John Churchill, Chief Technology Officer di Dyson. “PencilWash applica questa filosofia al lavaggio dei pavimenti: il nostro formato più sottile e ultraleggero, che scorre senza sforzo e raggiunge dove altri non arrivano. Grazie a idratazione ed estrazione, garantisce una pulizia igienica utilizzando esclusivamente acqua pulita, supportata dal nostro sistema senza filtro. Unisce la semplicità di una scopa alla precisione e alla potenza dell’ingegneria Dyson.

La nuova particolare impugnatura semplifica il lavaggio dei pavimenti, senza compromettere igiene e prestazioni. PencilWash pesa poco più di 2 kg ed è studiato per favorire il più possibile la manovrabilità: segue i movimenti in modo naturale e si inclina fino a 170° per passare sotto i mobili più bassi e raggiungere i punti più complicati. A differenza di altri modelli tradizionali, il nuovo Dyson non utilizza filtri che trattengono lo sporco, favoriscono la proliferazione batterica, emettono odori e risultano difficili e sgradevoli da pulire: il design senza filtro elimina il rischio di accumulo di residui, ostruzioni o cali di prestazione, garantendo potenza e affidabilità.

PencilWash è progettato per rimuovere ogni tipo di sporco in un’unica passata, inclusi i residui liquidi e le macchie ostinate: offre un rullo in microfibra ad alta densità con 64.000 filamenti per cm², che ruota a 650 giri al minuto rimuovendo nello stesso momento detriti secchi e liquidi. L’acqua sporca e i residui vengono estratti continuamente dal rullo, mentre il sistema di idratazione di precisione a 8 punti fornisce un flusso costante di acqua pulita. In questo modo l’utente usa sempre acqua fresca per la pulizia del pavimento.

Previous Next Fullscreen

La novità Dyson mette a disposizione due modalità di idratazione, per un controllo preciso del livello di umidità del pavimento: che si tratti di macchie leggere o dello sporco più ostinato, PencilWash contente di regolare il flusso d’acqua in base alla superficie e alle esigenze. Il serbatoio dell’acqua pulita è da 300 ml e consente di coprire fino a 100 m² di pavimento, e la batteria (intercambiabile) offre un’autonomia di 30 minuti.

Per la pulizia il produttore consiglia l’utilizzo della soluzione detergente Dyson 02 Probiotic per pavimenti duri, formulata specificamente per l’uso con i dispositivi del marchio con funzione di lavapavimenti. Si tratta di una formula non schiumogena e non tossica che promette di agire in profondità a livello microscopico, sollevando sporco e grasso pur rimanendo delicata sulle superfici e sicura per bambini e animali domestici.

Prezzo e disponibilità in Italia

Dyson PencilWash è disponibile all’acquisto a partire da oggi, 19 febbraio 2026, al prezzo consigliato di 349 euro. Potete trovarlo presso il Dyson Store più vicino.