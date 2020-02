Formula E e FIA oggi hanno dato ai fan un primo assaggio della nuova Gen2 EVO, con un design mozzafiato che debutterà in occasione della settima stagione della serie di gare tra auto elettriche del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

Le modifiche sono state sostanziali, e rappresentano una ulteriore evoluzione dell’era ‘Gen2’, che continua a migliorarsi all’interno del suo ciclo di vita di quattro anni. Le modifiche strutturali riguardano un nuovo telaio con un anteriore completamente rinnovato, deviatori di flusso curvi e più alti, due elementi dell’ala posteriore ridisegnati con un nuovo orientamento ed una nuova pinna dorsale .

“La Gen2 si contraddistingue già come una delle auto da corsa più affascinanti a correre sul circuito, e come il nome implica, la Gen2 EVO è un’altra evoluzione del suo distinto design,” ha commentato il Fondatore e Presidente di Formula E, Alejandro Agag.

L’auto, che ricordiamo debutterà nel prossimo campionato Fomula E, sarà equipaggiata con pneumatici MICHELIN Pilot Sport da 18″ adatte a tutte le condizioni meteorologiche, specificamente progettati per essere usate sia sull’asciutto che sul bagnato.

Contrariamente a quanto si può pensare da alcuni scatti, queste immagini sono tutte realizzate in Computer Graphic, ma ovviamente rispettano fedelmente le specifiche dei bozzetti progettuali. Come sempre, questo sarà lo chassis che tutti i team dovranno adottare, ma i team che competono per il titolo sono sempre liberi di sviluppare i propri componenti elettronici e parti per il sistema di propulsione.

Se siete curiosi di vederla la nuova Gen2 EVO dal vivo, potete fare un salto al Salone Auto di Ginevra 2020, dove sarà esposta allo stand FIA.