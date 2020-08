Qual è il miglior antivirus Windows 10? Una domanda rimbalzata mille volte tra forum e social, alla quale si fatica a dare una risposta univoca. Per questo motivo, abbiamo deciso di passare in rassegna i migliori antivirus per PC, sia gratis che a pagamento, riportando per ciascuno le funzionalità più importanti, per cercare di offrire una panoramica dettagliata su quelli che sono attualmente i programmi di maggiore affidabilità a cui affidarsi per la protezione del proprio computer.

Nella prima parte della nostra guida prenderemo in esame i miglior antivirus gratis per Windows 10: la loro sarà una lista più lunga, dal momento che la maggior parte delle persone che ha un PC non è disposto a pagare per avere una protezione completa del dispositivo, a prova di hacker. Nella parte conclusiva, invece, tratteremo i miglior antivirus per Windows 10 a pagamento, che per loro natura si rivolgono più a una clientela business che consumer.



I migliori antivirus gratuiti per Windows 10

Kaspersky Security Cloud – Free

Iniziamo con quello che, se non il migliore, è uno dei miglior antivirus Windows 10 in circolazione: Kaspersky Security Cloud – Free. Disponibile anche per Android e iOS, la versione gratuita di Kaspersky Security Cloud ha ottenuto i punteggi più elevati durante i test condotti da società indipendenti. Tra i servizi proposti dalla soluzione antivirus di Kaspersky sottolineiamo l’elevata protezione contro la minaccia da qualsiasi malware, che è poi quanto ci si aspetta da qualsiasi antivirus degno di essere chiamato come tale.

A questo, Kaspersky Security Cloud – Free aggiunge il Kaspersky Password Manager e un servizio VPN, due ulteriori soluzioni che rendono il pacchetto a disposizione dell’utente ancora più completo ma che presentano delle limitazioni: per avere risposte più convincenti sia sulla rete VPN che sul Password Manager occorre passare alla versione a pagamento.

Pro:

eccellente protezione contro qualsiasi malware

i punteggi più elevati nei test indipendenti

Contro:

limitazioni per password manager e VPN nella versione gratuita

nessun supporto via telefono ai clienti

Link download per Kaspersky Security Cloud – Free



Bitdefender Antivirus Free Edition

In una lista ideale dei migliori antivirus Windows 10, Bitdefender Antivirus Free Edition è insieme al prodotto di Kaspersky una delle primissime scelte. Non offrirà forse tanti servizi aggiuntivi come altri antivirus inseriti nell’elenco qui sopra, ma riesce ugualmente ad eccellere nelle funzioni base, che poi sono le sole a fare la differenza tra un ottimo e buon antivirus gratis. Manca ad esempio il servizio legato alla creazione e alla memorizzazione delle password, non c’è la modalità dedicata al Game, non si può nemmeno contare sulla classica scansione veloce né si possono programmare.

Detto questo, ha però un sistema antivirus sullo stesso livello di Kaspersky Security Cloud – Free, anche perché è lo stesso su cui si basa la versione a pagamento. Non solo, come semplicità d’uso è forse (ma possiamo anche togliere il condizionale) il miglior antivirus per PC in circolazione: in pratica, dopo averlo installato, fa tutto da solo, una soluzione dunque ideale per chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia.

Pro:

ottima protezione contro i malware

punteggi tra i più elevati durante i test indipendenti

semplicità d’uso per gli utenti non esperti

Contro:

funzioni basiche, mancano servizi aggiuntivi come password manager, VPN, ecc.

Link download Bitdefender Antivirus Free Edition



Microsoft Defender Antivirus

Da molti sottovalutato, Microsoft Defender ha numerosi punti di forza, tali da rendere a volte perfino superfluo l’utilizzo di un antivirus di terze parti. Infatti, la soluzione in casa del colosso di Redmond vanta punteggi perfino superiori rispetto ai prodotti concorrenti di Avast, AVG e Avira nei test indipendenti, gli stessi che vedono eccellere Kaspersky e Bitdefender.

Un altro punto a favore per Microsoft Defender Antivirus è l’ottima integrazione con Windows 10 (d’altronde non poteva essere altrimenti), ma allo stesso tempo dobbiamo tirare le orecchie a Microsoft perché anche nell’ultima versione del suo sistema operativo il programma di protezione dalle minacce malware appesantisce le operazioni eseguite al PC. Se in futuro Microsoft riuscirà a migliorare questo aspetto, il suo Defender Antivirus si rivelerà ancora più interessante di quanto già non lo sia oggi.

Pro:

cucito su misura per Windows 10

ha ben figurato nei test indipendenti

supporto per i clienti via telefono e email

Contro:

in alcune occasioni rallenta le operazioni eseguite al PC

assenza di servizi extra quali password manager e VPN

AVG Antivirus Free

Con AVG Antivirus Free siamo ufficialmente fuori dal podio, ciò però non significa che la soluzione proposta da AVG (e le altre società presenti qui sotto) sia da scartare a priori quando si sta scegliendo un buon antivirus gratis per PC Windows 10. Insieme ad Avast e Avira, AVG è uno dei brand più noti a livello internazionale, una notorietà che la società ceca si è conquistata grazie a un servizio di discreto livello.

Condivide con Avast lo stesso sistema antivirus, facendo parte del gruppo Avast Software, ma si fa preferire a quest’ultimo per avere un impatto minore sulle performance del computer quando è in corso la scansione. Aggiungiamo che AVG provvede alla scansione delle email e dispone della modalità Game.

Pro:

sono presenti funzionalità extra come la scansione della posta elettronica e la modalità Game

Contro:

scansione completa del sistema lenta

Link download AVG Antivirus Free



Avast Free Antivirus

Dopo aver inserito in elenco AVG, non possiamo non selezionare anche Avast e il suo antivirus gratuito. Se contassero soltanto i servizi extra, Avast Antivirus Free sarebbe probabilmente in cima alla nostra personale classifica: c’è la scansione delle reti Wi-Fi, il miglior password manager se si considerano soltanto le versioni gratuite, e la modalità Game.

Non possiamo però omettere la protezione appena sufficiente contro i malware garantita dal sistema interno di Avast, oltre alla scarsa velocità delle scansioni. Inoltre, durante il monitoraggio del sistema da parte di Avast Antivirus Free il PC può subire forti rallentamenti (superiori anche a quelli già segnalati in AVG).

Pro:

tanti servizi extra (scansione Wi-Fi, password manager, modalità Game)

Contro:

protezione contro malware appena sufficiente

scansioni lente

rallentamento PC durante le scansioni

Link Avast Free Antivirus



Avira Antivirus

Chiudiamo l’elenco dei migliori antivirus gratuiti per Windows 10 con Avira Antivirus. Insieme ad AVG e Avast, Avira fa parte delle società che offrono una valida alternativa alle prime tre soluzioni presentate qui sopra (Kaspersky, Bitdefender e Microsoft). Il prodotto Avira Antivirus può vantare un elevato punteggio nei test condotti dalle aziende indipendenti, il che lo pone un gradino sopra rispetto ai concorrenti AVG Antivirus Free e Avast Antivirus Free.

Ci sono altresì delle mancanze, a causa delle quali Avira non può essere considerato il miglior antivirus Windows 10 gratuito: tra queste si annoverano l’assenza della protezione browser (ad eccezione di Chrome e Firefox) e un non eccelso risultato ottenuto nel test antiphishing eseguito dal portale specializzato PCMag. Nonostante ciò, Avira Antivirus rimane una soluzione soddisfacente.

Pro:

alto punteggio ottenuto nei test indipendenti

Contro:

protezione browser attiva soltanto quando si usa Chrome o Firefox

scarso risultato durante il test antiphishing condotto dai colleghi di PCMag

Link download Avira Antivirus

I migliori antivirus a pagamento di Windows 10

Kaspersky Total Security

Come prima, anche la classifica dei migliori antivirus Windows 10 a pagamento inizia con un prodotto di Kaspersky: il Kaspersky Total Security, semplicemente il migliore. Oltre a un’eccellente protezione contro i malware, la soluzione “totale” di Kaspersky ha una lunga lista di servizi integrati: firewall, backup software, parental control, password manager, scanner Wi-Fi, VPN e protezione della webcam. Non si può però ancora definire un prodotto perfetto, perché quando sono in corso le scansioni del sistema il PC tende a subire dei fastidiosi rallentamenti (accentuati nei computer con una scheda tecnica più datata).

La licenza di Kaspersky Total Security costa 59,99 euro: ha la durata di un anno e vale per un solo dispositivo. In alcuni periodi dell’anno è possibile trovarla scontata anche del 20-30%.

Pro:

eccellente protezione dai malware

servizi extra completi

Contro:

rallentamenti PC durante le scansioni antivirus

Link download Kaspersky Total Security



Bitdefender Antivirus Plus

Con Bitdefender Antivirus Plus ci troviamo di fronte al miglior antivirus Windows 10 per rapporto qualità-prezzo. La versione a pagamento ricalca un po’ quelle che sono le caratteristiche vincenti della soluzione free: un pacchetto senza troppi fronzoli che bada al sodo, facendolo nel migliore dei modi, con risultati ottimi nei test indipendenti, una protezione malware a prova di hacker e scansioni più veloci rispetto alla concorrenza.

Una licenza annuale di Bitdefender Antivirus Plus costa 29,99 euro ed è valida per un dispositivo. Quando è in promozione, si può ottenere uno sconto fino al 50%.

Pro:

ottima protezione dai malware

scansioni veloci

rapporto qualità prezzo

Contro:

assenza di firewall, backup software, parental control e protezione webcam

Link download Bitdefender Antivirus Plus



Norton 360 Deluxe

Il terzo e ultimo antivirus Windows 10 a pagamento che consigliamo è Norton 360 Deluxe. Tra i principali punti di forza del pacchetto completo proposto dalla celebre azienda di Mountain View citiamo l’elevata protezione contro i malware, del tutto paragonabile a quella garantita da Kaspersky Total Security, oltre a una rete VPN illimitata. Di contro, si segnala una vistosa diminuzione delle performance del computer durante la scansione antivirus e il prezzo elevato per la licenza.

Infatti, l’abbonamento a Norton 360 Deluxe costa 89,99 euro per un anno e vale per 5 dispositivi. Per chi è interessato, suggeriamo di monitorare il prezzo della licenza e attendere i periodi di promozione previsti da Norton, durante i quali il prezzo può calare anche oltre il 50%.

Pro:

eccellente protezione dai malware

VPN illimitata

Contro:

prezzo elevato se paragonato alla concorrenza

rallentamento operazioni PC durante la scansione antivirus

Link download Norton 360 Deluxe

Quale è il miglior antivirus per Windows 10?

Dopo aver passato in rassegna i prodotti più brillanti realizzati da aziende specializzate nel settore della protezione dai malware, è arrivato il momento di eleggere il miglior antivirus Windows 10: la nostra scelta ricade su Bitdefender Antivirus Free Edition, la versione gratuita di Bitdefender Antivirus Plus. I due motivi che ci hanno spinto a eleggerlo come il migliore sono l’avanzata protezione contro qualsiasi tipo di virus e la semplicità disarmante del suo utilizzo, tanto che dopo il download e l’installazione quasi ci si dimentica di averlo.

Siete d’accordo con la nostra decisione oppure ritenete che esistono soluzioni migliori da premiare? Fateci sapere come la pensate lasciando un commento qui sotto.

Se anche i migliori antivirus per Windows 10 non sono riusciti a debellare dal PC il malware, non vi resta che resettare il computer e riportarlo alle condizioni di fabbrica con la nostra guida completa sul ripristino di Windows 10.