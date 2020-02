Tangi è il social network di Google per il fai-da-te: ecco come funziona

Tangi è il social network di Google per il fai-da-te: ecco come...

In tanti guardano i video su YouTube o altre piattaforme social alla ricerca di tutorial e guide di vario tipo per imparare a fare qualcosa e per fornire loro una valida soluzione il team di Area 120, il laboratorio di Google per progetti sperimentali, ha iniziato a costruire Tangi.

Si tratta di un’applicazione sperimentale di condivisione di brevi video fai-da-te che aiutano le persone a imparare cose nuove ogni giorno: in sostanza, alla base di Tangi vi è vi è l’obiettivo di fornire alle persone creative uno strumento per ottenere nuove idee e connettersi con altre persone che condividono le loro stesse passioni.

Il team di Google spiega di avere lavorato con vari creatori di contenuti che già realizzano questo tipo di video, in modo che Tangi possa diventare un luogo in cui hanno una voce per ispirare altre persone.





Video di 60 secondi per tutti i gusti



Dalla cucina, ai cosmetici, dall’abbigliamento alla lavorazione dei materiali, c’è solo l’imbarazzo della scelta: Tangi ha video di 60 secondi per aiutare gli utenti a cimentarsi in qualcosa di nuovo.

Ecco un esempio di contenuti che è possibile trovare su Tangi:



Tangi al momento è disponibile solo negli Stati Uniti sia con l’apposita applicazione pubblicata nell’App Store che col sito ufficiale. Probabilmente presto la piattaforma sarà messa a disposizione di altri utenti.