Dopo avervi mostrato la nuova UI che arriverà su Google Podcast per Android, l’azienda statunitense sta apportando interessanti novità anche all’interno di Google Podcast sul web. Non siamo ancora ai livelli di utilizzo che ad esempio sperimentiamo ogni giorno sui nostri dispositivi mobile, ma siamo sulla strada giusta.

Google migliora la versione web di Podcast

Accessibile tramite il link podcast.google.com, la nuova versione permette di accedere alla lista dei propri podcast preferiti direttamente dal menu laterale, tramite la voce Subscriptions. Tutti i programmi presenti all’interno di questa sezione possono essere facilmente gestiti, oltre che rimossi nel caso in cui non fossimo più interessati a seguire un particolare podcast.

La pagina generale di un podcast è stata finalmente aggiornata, ed infatti presenta una descrizione del podcast e anche delle varie puntate; è inoltre possibile ordinare la lista degli episodi in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio. Se utilizzate l’applicazione mobile di Google Podcast troverete sicuramente comodo la sincronizzazione degli episodi con la controparte web.

Certo, la strada da fare è ancora tanta, ma pare che Big G stia spingendo sull’acceleratore per colmare al più presto le lacune fra la controparte web e quella mobile, soprattutto adesso che per colpa del Coronavirus siamo sempre più dipendenti dal computer di casa anche per lavoro.