L’ecosistema Xiaomi si fa sempre più vasto, anche se molti dei prodotti che ne fanno parte non portano direttamente il marchio del colosso cinese. Ne sono un chiaro esempio gli ultimi due arrivati, un paio di cuffie true wireless e uno zaino per i più piccoli.

Cuffie TWS QCY T5 Pro

Partiamo con le nuove cuffie QCY T5 Pro, una evoluzione del modello QCY T5 lanciato qualche mese fa. La nuova versione utilizza unità in ferro invece di bobine mobili, per una minore distorsione e una maggior stratificazione dell’audio.

In questo modo si ottiene una migliore risposta alle frequenze medio-alte, solitamente penalizzate in favore dei bassi. È presente la connettività Bluetooth 5.0 e per gli appassionati di gaming troviamo una apposita modalità che permette di ridurre la latenza.

I due auricolari sono indipendenti e possono funzionare singolarmente. Grazie al sensore di presenza la riproduzione viene interrotta togliendo uno qualsiasi dei due dalle orecchie e ripresa quando sono nuovamente indossate. Una singola carica offre 4-5 ore di autonomia, che può essere ulteriormente estesa grazie al box di ricarica con batteria da 600 mAh integrato.

Da segnalare che il box può essere ricaricato, oltre che tramite il connettore microUSB, anche in modalità wireless e offre la ricarica inversa per gli smartphone, molto comoda in caso di necessità. Le impostazioni audio possono infine essere personalizzate tramite la companion app.

Le cuffie QCY T5 Pro sono al momento disponibili su Youpin a 149,9 yuan (circa 19 euro) e dovrebbero arrivare nelle prossime settimane presso i principali importatori cinesi.

Mitu Children School Bag 3

Il nuovo zaino Mitu Children School Bag 3 è dedicato ai più piccoli. È realizzato con materiali particolarmente resistenti pur mantenendo un peso molto contenuto. (725 grammi). Lo schienale è sagomato per offrire una perfetta combinazione tra ergonomia e traspirabilità, sfruttando un design tridimensionale.

È inoltre presente una cinghia elastica che aiuta a distribuire in maniera ottimale il peso per non gravare troppo sulla schiena e sulle spalle. Sono presenti tre diversi spazi separati: uno per i libri e quaderni, uno per l’astuccio e uno per eventuali prodotti elettronici. La tasca più grande utilizza una chiusura magnetica, più semplice da gestire rispetto a quelle tradizionali.

Mitu Children Bag School 3 sarà presto in vendita presso Jingdong a 199 yuan, circa 25 euro.