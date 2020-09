Non si può certo dire che i primi auricolari true wireless di OnePlus siano particolarmente costosi. I contenuti tecnici ci sono, ma nonostante un prezzo in linea sia con le specifiche che con la concorrenza alcuni vorrebbero comunque spendere meno. A questa fetta di pubblico potrebbe rivolgersi presto l’azienda con un nuovo prodotto anticipato dai rumor.

I OnePlus Buds potrebbero essere affiancati presto dai OnePlus Buds Z. La voce corre su Twitter tramite l’immagine che vedete sotto condivisa da @MaxJmb che, è vero, non contiene alcuna indicazione sul posizionamento di mercato, ma in passato “Z” ha identificato delle edizioni più economiche come i OnePlus Bullets Wireless Z, una variante sul tema dei OnePlus Bullets Wireless 2.

La stessa logica dunque potrebbe essere applicata alle cuffie OnePlus Buds, ufficializzate poche settimane fa insieme a OnePlus Nord. L’indiscrezione trova terreno fertile dopo che a luglio è stata scovata un’immagine di un paio di auricolari true wireless ignoti nella Open Beta di OxygenOS 11, che a questo punto potrebbe essere proprio un’anticipazione dei OnePlus Buds Z.

Per il momento non disponiamo di molte informazioni, ma se per davvero qualcosa bollisse nel pentolone di OnePlus torneremo presto ad affrontare nuovamente l’argomento.

