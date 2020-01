Google ha finalmente deciso di iniziare a mettere un po’ d’ordine all’interno delle Iscrizioni di YouTube. Sull’app per iOS (Android in arrivo) sono in rollout alcuni filtri per rendere più gestibili i canali seguiti.

Dopo i filtri nella schermata Home, arrivati a partire dalla scorsa estate, YouTube accoglie le novità che potete vedere nella GIF più in basso: i filtri aiuteranno gli utenti con le loro Iscrizioni permettendogli di selezionare solo alcune tipologie di video.

Per il momento i filtri disponibili sono i seguenti, ma in futuro potrebbero arrivarne altri:

All (Tutti): per mantenere tutto com’era, con l’intera lista di video delle Iscrizioni inseriti dal più al meno recente;

Today (Oggi): i video caricati nella giornata odierna;

Continue watching (Continua a guardare): i video che avete iniziato a vedere;

Unwatched (Non visti): i video che non avete ancora guardato;

Live: i video in diretta;

Posts: solo i post dei canali a cui siete iscritti (niente video).

Secondo Google questa nuova funzione contribuirà a incoraggiare gli utenti a consultare quotidianamente il feed delle Iscrizioni. I filtri nelle Iscrizioni di YouTube sono disponibili a partire dall’ultima versione dell’app YouTube per iOS e saranno introdotti in futuro su Android. Li avete già ricevuti sul vostro iPhone?