Venom 2: trama, cast, data di uscita e tutto ciò che sappiamo

Tutti i fan della saga di Spiderman e del Marvel Comics Universe (MCU) speravano in un glorioso ritorno: Venom 2, dopo i nuovi accordi stretti da Sony e Marvel, sembra essere più reale che mai, pronto ad arrivare sul grande schermo il prossimo anno. Le voci su un possibile sequel giravano già dall’inizio dell’anno, dopo i traguardi raggiunti in così poco tempo.

L’originale Venom è stato un successo al botteghino, raccogliendo oltre 855 milioni di dollari, nonostante la totale assenza di un cameo di Spider-Man o la presenza degli eroi dell’MCU. Infatti, fin dal principio, Venom sembrava destinato ad esistere in una bolla a sé stante, forse non totalmente slegata ma sicuramente lontana dal canone del Marvel Comics Universe.

Basandosi sulla scena post-credits di Venom però, chiunque ha potuto speculare su di un sequel del film con la presenza di Carnage, l’antagonista per eccellenza di Venom.

Venom 2: la sfida contro Carnage

Stavolta apriamo direttamente con un video molto interessante realizzato da Emergency Awesome, che non solo è ricco di spoiler ma anche di alcuni retroscena che hanno portato alla realizzazione di Venom 2 e alla sua inclusione all’interno dell’MCU.

Nel fumetto, Cletus Kasady è un serial killer che diventa il supercattivo Carnage quando una parte del del simbionte di Venom si lega con lui, rendendolo di fatto suo “figlio”. Nonostante lo stesso Venom navighi ampiamente nello spettro di possibilità compreso tra Eroe e Cattivo, sembra essere un nonnulla se paragonato alla furia omicida e caotica di Carnage.

Carnage in un artwork, con la combinazione di colori rosso/nero che lo contraddistingue

A complicare le carte in tavolta, oltre alla presenza di Venom e Carnage ( e di Spider-Man, NdR), ci sarebbe anche Shriek, non esattamente un’eroina. La trama indicherebbe che lo spunto per Venom 2 è tratto dal fumetto Maximum Carnage, pubblicato nel 1993.

Shriek in un artwork

Consigliamo la visione del video su menzionato per comprendere al meglio cosa possiamo aspettarci da questo sequel, che comunque si concentrerà sul personaggio di Venom/Eddie, di come il loro incontro abbia reso entrambi migliori di quanto lo fossero in precedenza, e del rapporto profondo che lega Venom a Spider-Man in una eterna morsa di amore e odio.

Lo stesso direttore del progetto, Ruben Fleischer, ha fatto intendere che in futuro ci sarebbe potuto essere un crossover con Spider-Man. La domanda che tutti si fanno è: Venom 2 potrebbe includere Spider-Man e il resto dell’MCU, ora che i rapporti tra Sony e Marvel si sono appianati?

Venom 2: chi tornerà nel cast?

Senza troppi giri di parole, Tom Hardy tornerà sicuramente nei panni di Eddie Brock a vestire i panni del suo alter ego alieno: a vincolarlo un contratto multi-film, per cui l’attore è blindato per Venom 2 e anche le prossime produzioni.

Tom Hardy, aka Venom

Lo stesso Pascal ha confermato l’attore in un’intervista del 2019:“Posso dire che Tom Hardy ritornerà, recitando magnificamente così come solo lui sa fare. Quando pensi a Venom, non puoi pensare a nessun altro se non Tom Hardy seduto in una vasca piena di aragoste. E una volta che hai visto Tom Hardy fare questo, è tutto ciò di cui hai bisogno”.

Tornerà anche Michelle Williams, che ha interpretato già l’ex moglie di Eddie Brock, Anne Weying. L’attrice ha infatti confermato a Yahoo che “ci sarà” nel sequel, probabilmente per mettere fine alla sua relazione con un Eddie una volta per tutte.

Michelle William

Anche Woody Harrelson, che ha impersonato Cletus Kasady, aka Carnage, in una scena di Venom, farà parte del team. È stato lui stesso a confermare la sua presenza, confermando al contempo la presenza di un sequel in lavorazione: “Sono presente in una minuta frazione di questo film, ma ci sarò anche nel prossimo, lo sai?”.

Woody Harrelson, nella scena credits di Venom

Questi gli attori che sicuramente saranno presenti in Venom 2: passiamo ora in rassegna alcune delle star che potrebbero prendere parte al nuovo blockbuster. Tra i più gettonati troviamo Stephen Graham, il cui ruolo però non sarebbe stato ancora confermato. Un’altra new entry potrebbe essere Naomie Harris, che potrebbe impersonare Shriek.

Venom 2: quando arriva?

Nessuna conferma ufficiale, ma guardando la data di pubblicazione del primo film e il calendario programmatico di Sony, notiamo che Venom è arrivato nelle sale cinematografiche il 5 Ottore 2018; l’azienda ha in canna un “Sony/Marvel Sequel senza titolo” per il 2 Ottobre 2020. Se facciamo 2+2, la risposta dovrebbe essere molto plausibile che il film senza nome è proprio Venom 2.