Il catalogo Disney+ è pronto ad accogliere un nuovo pezzo forte al prossimo Star Wars Day: è in arrivo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, l’atteso nono episodio di una delle saghe più popolari che siano mai esistite.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker in arrivo su Disney+

La Resistenza si prepara alla battaglia decisiva con il Primo Ordine, mentre Rey è costretta ad affrontare il suo destino. Questo è ciò che ci attende in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, in arrivo il 4 maggio 2020 su Disney+. Anche se alcuni di voi avranno già avuto modo di vederlo al cinema qualche mese fa, e forse non tutti lo abbiano apprezzato, Star Wars è pur sempre Star Wars, no?

Episodio IX va a chiudere la nuova trilogia, iniziata nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e proseguita con Star Wars: Gli Ultimi Jedi nel 2017. Con l’arrivo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il 4 maggio l’intera saga sarà disponibile su Disney+, completa degli spin-off Rogue One e Solo e della serie TV The Mandalorian (ambientata nello stesso universo).

Per tutte le informazioni sull’abbonamento al servizio potete consultare la nostra pagina dedicata a Disney+. Allora, guarderete Star Wars: L’ascesa di Skywalker? E se lo avete già visto, fateci sapere cosa ne pensate nel solito box qui in basso.