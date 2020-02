Sony ha iniziato a distribuire un update software per alcune TV Smart rilasciate nel 2018 e 2019 che aggiunge il supporto ad AirPlay e HomeKit. L’update riguarda i modelli con a bordo Android TV, all’interno di un più ampio aggiornamento che porta Android 9 Pie, insieme alle tecnologie di casa Apple.

Nello specifico, Con Apple AirPlay 2 si potrà trasmettere video, musica ed altri contenuti multimediali direttamente da un iPhone o iPad alla TV. Il supporto HomeKit invece consente di trovare la TV Sony nell’app Casa, e controllare le funzioni base della TV da un iPhone, ma non solo. Possiamo anche impostare ad esempio delle scene o delle automazioni attraverso l’app Comandi Rapidi che integrino anche la nostra TV Sony.

Quali sono i televisori Sony compatibili con AirPlay e HomeKit dopo l’aggiornamento?

Per i modelli 2018 troviamo gli Android TV Sony serie AF9 e ZF9:

KD-65AF9

KD-55AF9

KD-75ZF9

KD-65ZF9

Mentre per i modelli 2019 troviamo gli Android TV Sony serie AG9, ZG9, XG85, XG87 e XG95:

KD-75XG9505

KD-65XG9505

KD-55XG9505

KD-75XG8505

KD-65XG8505

KD-65XG8577

KD-55XG8577

KD-55XG8505

KD-98ZG9

KD-85XG9505

KD-85ZG9

KD-55AG9

KD-65AG9

KD-77AG9

KD-85XG8596

KD-55XG8588

KD-55XG8599

KD-55XG8596

KD-65XG8588

KD-65XG8599

KD-65XG8596

KD-75XG8588

KD-75XG8599

KD-75XG8596

KD-75XG8796

KD-65XG8796

KD-55XG8796

Come aggiornare il software della TV Sony?

Solitamente gli aggiornamenti software sono automatici grazie alla connessione ad Internet, ma nel caso voleste controllare la presenza di un aggiornamento disponibile per la vostra smart TV Sony, seguite questi semplici passi:

Sul telecomando in dotazione premere il tasto HOME

Selezionare Applicazioni

Selezionare Guida

Selezionare Aggiornamento del software di sistema

Selezionare Download automatico Software o in alternativa Verifica automatica della disponibilità di un aggiornamento

o in alternativa Selezionare On

Ricordiamo che l’aggiornamento software può richiedere fino a 30 minuti, per cui siate pazienti e non spegnete la Smart TV durante questa operazione. Non utilizzate il televisore mentre viene visualizzata la schermata di aggiornamento.

In totale sono oltre 30 le Smart TV Sony con a bordo Android TV ad essere interessate da queste aggiornamento software. Le altre TV Sony non riceveranno le nuove funzionalità. Oltre ad Apple HomeKit e AirPlay 2, l’update integra anche il supporto Dolby Atmos per gli altoparlanti integrati sulle TV, oltre all’update ad Android TV 9.0 Pie.