La serie TV The Mandalorian è finalmente arrivata in Italia, ovviamente in concomitanza con il debutto di Disney+ nel nostro Paese. Vediamo di cosa si tratta, nel caso vi fosse sfuggito, come vederla e quando saranno disponibili gli episodi della prima stagione.

The Mandalorian è tra noi: ecco la nuova serie Star Wars targata Disney+

Oggi è un giorno tanto atteso da molti, con l’arrivo in Italia del nuovo servizio di streaming Disney+. All’interno del già ricco catalogo di contenuti una delle serie TV più interessanti è sicuramente The Mandalorian, protagonista di indiscrezioni nell’arco di diversi mesi e trasmesso in anteprima su Italia 1 (solo il primo episodio).

Cos’è e di cosa parla The Mandalorian? La serie è ambientata nell’universo di Star Wars, a circa cinque anni di distanza dalle vicende del film Episodio VI: Il ritorno dello Jedi e decenni prima dell’avvento del Primo Ordine della nuova trilogia: il protagonista è un cacciatore di taglie mandaloriano senza nome che opera oltre i confini della Nuova Repubblica.

Si tratta della prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars ed è ideata da Jon Favreau, che l’ha definita come uno “Spaghetti Western intergalattico”. Disney ha investito circa 100 milioni di dollari nel progetto.

Episodi di The Mandalorian

La serie è disponibile in esclusiva su Disney+, la nuova piattaforma di streaming del colosso californiano. Come spesso capita con questo genere di contenuti, gli episodi di The Mandalorian non sono disponibili tutti in un’unica soluzione, ma saranno online il venerdì a cadenza settimanale (prime puntate escluse). Ecco il calendario della prima stagione nel dettaglio:

episodi 1 e 2 : martedì 24 marzo (doppio episodio)

e : martedì 24 marzo (doppio episodio) episodio 3 : venerdì 27 marzo

: venerdì 27 marzo episodio 4 : venerdì 3 aprile

: venerdì 3 aprile episodio 5 : venerdì 10 aprile

: venerdì 10 aprile episodio 6 : venerdì 17 aprile

: venerdì 17 aprile episodio 7 : venerdì 24 aprile

: venerdì 24 aprile episodio 8: venerdì 1 maggio

