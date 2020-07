Orfane di Cherry Season? Non riuscite a dimenticare Bitter Sweet, tanto da rivedere le repliche su Mediaset Play in loop appena potete? Preparatevi allora, sta per arrivare Come sorelle, la nuova serie TV turca su Canale 5 che vi terrà incollate al televisore in questa calda estate 2020.

In questo articolo trovate tutte le informazioni che state cercando sulla serie Come sorelle: la data della prima puntata, gli attori che compongono il cast della fiction, di cosa parla la trama e dove vederla in streaming e in replica. Siete pronte? Iniziamo subito!

Quando inizia Come Sorelle

La prima puntata della serie turca Come Sorelle sarà trasmessa mercoledì 8 luglio alle ore 21:20 su Canale 5. Salvo variazioni di palinsesto, la nuova fiction andrà in onda in prima serata ogni mercoledì per un totale di 8 puntate. Se la programmazione sarà confermata, l’ultima puntata sarà il giorno 26 agosto.

Come sorelle durerà quindi due mesi esatti, durante i quali potrete innamorarvi dei protagonisti della serie. Mediaset si augura di ripetere lo straordinario successo, in termini di ascolti TV, ottenuto in passato da altre fortunate produzioni turche. Non a caso, è stata scelta una fiction che ha per produttori gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet.

Trama e anticipazioni Come sorelle

Prima del matrimonio con Tekin, la giovane ereditiera Ipek scopre di avere due sorelle di cui non aveva mai saputo l’esistenza. La prima è Deren, un’affermata dottoressa. L’altra sorella, la minore delle tre, è la cantante Çilem. Ansiosa di conoscerle, Ipek invita sia Deren che Çilem alle sue nozze. Da qui in avanti, le tre sorelle inizieranno a stringere un legame sempre più forte, determinate a scoprire la verità sulla loro vera famiglia.

Fare mistero sulle proprie origini non sarà semplice. Ad attenderle ci sarà infatti un lungo percorso ad ostacoli, contro cui sbatteranno ripetutamente. Tutte e tre però sono accomunate da una grande forza di volontà, che le porterà a non arrendersi mai. Cosa scopriranno al termine dell’ottava e ultima puntata in programma a fine agosto? Non vi resta che scoprirlo seguendo la nuova serie TV su Canale 5, in onda in prime time il mercoledì alle ore 21:20.

Le anticipazioni sulla prima puntata di Come sorelle di mercoledì 8 luglio ci raccontano che Ipek si appresta a sposare il malvagio Tekin, spinta unicamente dal desiderio di vendetta nei suoi confronti. Infatti, l’uomo è il responsabile della caduta in disgrazia della sua famiglia, avendo sottratto tutti i beni del padre. Prima delle nozze però, la giovane riceve una lettera, che le svela di essere stata adottata da piccola e di avere altre due sorelle, appunto Deren e Çilem.

Conclusa la cerimonia, ecco arrivare subito il primo colpo di scena: Tekin muore. Ad ucciderlo saranno Ipek, Deren e Çilem, che per difendersi dalla violenza bruta dell’uomo lo feriranno a morte. Stando agli spoiler delle altre puntate, la prima persona che verrà accusata dell’omicidio di Tekin sarà Cahide, la madre adottiva di Ipek. Che cosa accadrà in seguito? La verità verrà a galla?

Cast attori Come sorelle

L’elenco completo del cast di Come Sorelle:

Sevda Ercingi: Ipek Gencer

Melis Sezen: Deren

Elifcan Ongurlar: Çilem

Melih Selçuk: Tekin

Özge Özacar: Azra

Seçkin Özdemir: Sinan

Burak Yamantürk: Kenan

Burak Çelik: Mahir

Ece Uslu: Cahide

Emre Kınay: Cemal

Chi è Sevda Erginci

L’attrice Sevda Erginci interpreta la protagonista Ipek Gencer. Nata a Istanbul nell’ottobre del 1993, è conosciuta in patria soprattutto per aver preso parte alla serie Yasak Elma, arrivata alla sua terza stagione. Inoltre è molto seguita sui social: su Instagram vanta oltre 1,4 milioni di seguaci, destinati ad aumentare nelle prossime settimane grazie alla grande popolarità che conquisterà in Italia, dove ad oggi è una perfetta sconosciuta.

Chi è Melis Sezen

In totale ci sono tre sorelle: una di queste è appunto Ipek, le altre due sono Deren e Çilem, a cui prestano il volto le attrici Melis Sezen e Elifcan Ongurlar. Anche la Sezen, come la protagonista Sevda Erginci, è nata nel 1993 (a dicembre). Riconoscibilissima per i suoi capelli rossi, negli ultimi anni è stata spesso accostata a importanti case di moda e riviste. Qualcosa ci dice che anche la sua base di fan (oltre 590 mila) è destinata a crescere da qui a breve.

Chi è Elifcan Ongurlar

Elifcan Ongurlar interpreta Çilem, la più piccola tra le tre. Come la Erginci e la Sezen, appartiene alla classe 1993, soltanto che è di qualche mese più giovane (ha compiuto 27 anni lo scorso 7 giugno). Prima di entrare nel cast di Come sorelle, ha recitato nel film drammatico Atesin Düstügü Yer (2012) e nelle serie televisive Kara Ekmek e Kiralik Ask (entrambe sono state trasmesse per la prima volta nel 2015).

Chi è Melih Selçuk

L’attore Melih Selçuk, che nella fiction veste i panni di Tekin (promesso sposo di Ipek), ha 36 anni ed è famoso in Turchia per aver recitato nei film Moral Compensation (2018), Süt (2008) e nella serie drammatica Adını Feriha Koydum. A differenza delle “tre sorelle”, Selçuk è meno conosciuto su Instagram nonostante una più che rispettabile base da oltre 90 mila follower.

Chi è Ece Uslu

Altri due attori centrali della nuova fiction turca in prime time su Canale 5 sono Ece Uslu e Emre Kınay. La prima interpreta Cahide, la madre di Ipek, Deren e Çilem. Nata a İzmir, in Turchia, nel 1974, inizia la sua carriera come attrice nel 1991. Con quasi 300 mila follower su Instagram, è famosa per il ruolo di Ebru Şamverdi nella serie turca Black Rose (stagioni 2013 e 2014).

Chi è Emre Kınay

Emre Kınay è invece il tenebroso Cemal, lo zio delle tre sorelle. Ha compiuto 50 anni lo scorso mese di marzo e, come prevedibile, è l’attore con maggiore esperienza nel cast. A livello internazionale, il film più conosciuto a cui ha preso parte è stato L’impero dei lupi (2005, regia di Chris Nahon). Un anno prima, nel 2004, ha vinto il premio come miglior attore turco in occasione della 23esima edizione dell’International Istanbul Film Festival.

Chi è Özge Özacar

Nonostante non ricopra il ruolo di personaggio principale in Come sorelle, Özge Özacar rimane una delle attrici più famose presenti nel cast, come testimoniano gli oltre 530 mila seguaci su Instagram. Nella serie è l’affascinante Azra, sorella adottiva di Çilem. Originaria di Istanbul, dove nasce il 22 aprile 1995, è stata spesso ingaggiata da noti brand turchi e internazionali (tra cui Coca Cola) per alcuni spot pubblicitari.

Chi è Seçkin Özdemir

Tra gli attori presenti nel cast della serie, Seçkin Özdemir è il più popolare sui social: lo seguono oltre 2,2 milioni di follower. Nella nuova fiction di Canale 5 presta volto e voce al personaggio di Sinan. Classe 1981, vanta diverse esperienze come conduttore e DJ (anche in Europa), per un curriculum che pochi altri possono vantare. In patria, tra le altre cose, ha recitato nelle serie Kiralık Aşk (stagioni 2016 e 2017) e Hizmetçiler (2020, prima stagione).

Chi è Burak Yamantürk

L’attore turco Burak Yamantürk, che in Come sorelle interpreta Kenan (il ragazzo innamorato di Deren), nasce nel dicembre del 1983. Anche se non è un assiduo frequentatore dei social (il profilo Instagram conta a malapena poco più di 600 follower), è molto conosciuto in Turchia. Tutto merito dell’abilità nella sua professione, che gli è valsa la chiamata nel cast di Ya Istiklal Ya Ölüm, una serie in cui viene raccontata la storia dell’occupazione di Istanbul a inizio Novecento.

Chi è Burak Çelik

L’ultimo nome di rilievo è quello di Burak Çelik, alias Mahir (di cui Azra si innamorerà perdutamente). Nato nel 1992, ha vinto il titolo di modello più bello della Turchia nel 2013. Nello stesso anno, sfruttando il trampolino di lancio conseguito con il premio Best Model in Turkey, debutta come attore nella serie Black Rose, trasmessa dal 2013 al 2016. Siete curiose di vederlo all’opera su Instagram? Cliccando qui vi collegherete al suo profilo con oltre mezzo milione di follower.

Come sorelle: streaming e replica

Le puntate della serie TV Come sorelle saranno visibili in streaming e replica su Mediaset Play pochi minuti dopo la fine di ciascun episodio.

Ad esempio, la replica della prima puntata sarà caricata online sulla piattaforma Mediaset Play nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. Per vederla da PC collegatevi al sito mediasetplay.mediaset.it, quindi registratevi al servizio. Dopodiché, effettuato l’accesso, pigiate sull’icona della lente d’ingrandimento e digitate Come sorelle. Pochi secondi più tardi apparirà il riquadro dedicato alla copertina della serie: cliccateci sopra e avrete a disposizione i video di ogni puntata già trasmessa in televisione.

Se volete vedere la replica da smartphone o tablet, scaricate l’app Mediaset Play disponibile gratis sia per Android che per iOS. A installazione completata aprite l’app, fate il login (o registratevi se non lo avete ancora fatto) e scrivete come parola chiave di ricerca il nome della serie per recuperare tutte le puntate già trasmesse in televisione.

MediasetPlay è presente anche su Smart TV pigiando sul pulsante interattivo rosso, che compare trascorsi pochi secondi dopo esservi sintonizzate su Canale 5. In questo caso la ricerca è resa ancora più semplice dal solo utilizzo del telecomando. Il riquadro di Come sorelle sarà uno dei primi a comparire insieme ai programmi televisivi più visti delle reti Mediaset, tra cui Temptation Island.

Importante: i video delle puntate in replica di Come sorelle resteranno a disposizione su Mediaset Play anche nel corso dei prossimi mesi.