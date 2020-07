Il giorno 01 si svolgerà la classica di ciclismo Strade Bianche, inserita nel calendario 2020 aggiornato dall’UCI a seguito della pandemia di coronavirus. La gara Strade Bianche è una delle classiche più importanti che si svolgono in Toscana. Di seguito trovate gli orari e dove vedere la diretta TV e lo streaming della corsa.

Orari Strade Bianche 2020

Il collegamento con la classica Strade Bianche di ciclismo inizierà alle ore 14.30.

Strade Bianche: dove vederla in TV

La diretta TV della Strade Bianche 2020 sarà trasmessa su Rai 2 ed Eurosport a partire dalle ore 14:30 fino al traguardo. Se l’orario di arrivo verrà rispettato (e palinsesto televisivo permettendo), ci sarà spazio anche per le interviste a caldo dei protagonisti della classica di quest’anno prima e dopo la cerimonia del podio.

Strade Bianche: dove vederla in streaming

Potrete vedere la Strade Bianche in streaming su RaiPlay ed EuroSport da computer, smartphone, tablet, Smart TV e TV Box Android. RaiPlay è la piattaforma in streaming della Rai dove vengono proposti gratuitamente i contenuti trasmessi in chiaro sui canali Rai. Per fruire dei contenuti in live streaming su RaiPlay collegatevi al sito raiplay.it da PC, scaricate l’app per Android e iOS da smartphone e tablet, oppure installate l’applicazione disponibile su Smart TV e TV Box Android.

Se scegliete EuroSport perché vi piace di più la squadra di commentatori di ciclismo, composta dal giornalista sportivo Luca Gregorio e l’ex ciclista Riccardo Magrini, avete tre alternative: abbonarvi a EuroSport Player, Now TV o Dazn e vedere i loro contenuti su PC, dispositivi mobili, Smart TV e TV Box Android..

EuroSport Player costa 24,99 scegliendo il Pass Annuale con pagamento anticipato: dovrete cioè versare 24,99 euro al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Se scegliete il Pass Annuale optando per il pagamento mensile pagherete 4,99 euro al mese, avendo come termine minimo di permanenza 12 mesi. C’è infine il Pass Mensile al costo di 7,99 euro: anche in questo caso si applica come termine minimo di permanenza l’intera durata del pass, con la possibilità di dare la disdetta solo prima del rinnovo.

L’abbonamento Now TV include i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 nei piani 1 mese di Sport e 1 giorno di Sport, al prezzo rispettivamente di 24,99 euro al mese e 14,99 euro una tantum. A differenza di EuroSport Player, dopo aver attivato Now TV potete disdirlo ogni giorno che volete, non esiste cioè un termine minimo di permanenza.

Come Now TV, anche l’attivazione dell’abbonamento DAZN consente di fruire dei contenuti trasmessi su EuroSport 1 ed EuroSport 2. L’unico piano previsto ha un costo di 9,99 euro al mese. Nel caso poi ci ripensiate, tornando dunque a vedere le classiche di ciclismo in chiaro sui canali RAI, seguite questa guida per dare la disdetta DAZN.