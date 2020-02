Dopo averla introdotta al CES 2020 sulla nuova linea di smart TV, LG ha reso disponibile l’app per la visione di Apple TV anche sulla gamma di smart TV del 2019.

L’applicazione, che può essere scaricata sulle smart TV LG in oltre 80 Paesi, è accessibile in maniera molto semplice attraverso il launcher principale della TV e consente di accedere anche alla sottoscrizione a pagamento Apple TV+.

In questo modo sarà più coinvolgente fruire dei tantissimi contenuti disponibili, oltre 100.000 tra film e serie TV, molti dei quali in Dolby Vision per un risultato finale ancora migliore.





I modelli che riceveranno Apple TV

Tutta la gamma 2019 delle smart TV LG offre inoltre il supporto ad Apple AirPlay 2, che permette di trasmettere contenuti da un iPhone, iPad o da un Mac, che si tratti di musica o contenuti video. Al momento Apple TV è in fase di roll out su tutti i modelli con schermo OLED e sulle serie SM9X e SM8X della linea NanoCell, mentre nelle prossime settimane saranno raggiunte anche le serie UM7X e UM6X.

Ricordiamo infine che tutti i modelli lanciati nel 2020 integreranno in maniera nativa Apple TV, mentre per i modelli del 2018 sarà necessario attendere ancora qualche mese, con la funzionalità che sarà aggiunta attraverso un aggiornamento OTA del firmware.