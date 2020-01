Come per alcuni dispositivi Android, l’inizio del nuovo anno porta brutte notizie per i possessori di vecchi smartphone Apple: WhatsApp smetterà infatti di funzionare sui modelli di iPhone fermi a versioni di iOS di qualche anno fa.

WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone

Chi utilizza uno smartphone con iOS che ha qualche annetto sulle spalle sarà costretto a cambiarlo per poter continuare a usare WhatsApp. L’app di messaggistica più popolare in Italia (e non solo) risulta ufficialmente supportata dagli Apple iPhone con almeno iOS 9, oltre che dagli smartphone Android con almeno la versione 4.0.3 Ice Cream Sandwich e dai telefoni con KaiOS 2.5.1: chi è fermo a iOS 8 potrà inviare e ricevere messaggi WhatsApp solo fino al 1 febbraio 2020, mentre già in questo momento non è più in grado di creare un nuovo account o verificarne uno esistente.

Ebbene sì: dal 1 febbraio 2020 i possessori di un iPhone che non sia aggiornato almeno a iOS 9 non potranno più utilizzare WhatsApp per nessuna funzionalità. Già da ora gli sviluppatori avvisano che alcune funzioni potrebbero non essere attive, visto che lo sviluppo per le vecchie versioni è stato interrotto.

Se non sapete quale versione di iOS avete a bordo del vostro Apple iPhone, non dovete fare altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Info/Aggiornamento software“.

Per quanto riguarda Windows Phone, come abbiamo anticipato qualche mese fa, WhatsApp ha interrotto il supporto il 31 dicembre 2019.

Vai a: le migliori offerte