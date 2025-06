La costante evoluzione nel mercato della telefonia mobile, così come quello dei computer portatili, sta portando a una crescente domanda di dispositivi di ricarica in grado di restare al passo con le mutate esigenze. Sono sempre più gli smartphone, i tablet e i notebook dotati di tecnologie di ricarica rapida e ultrarapida e i produttori di carica batterie stanno sfornando nuovi prodotti per soddisfare le esigenze degli utenti finali.

Partendo da queste premesse, e forte dell’esperienza accumulata, UGREEN presenta oggi il suo carica batterie più recente, che rappresenta un grosso passo avanti in un mercato tutt’altro che statico. Si chiama UGREEN Nexode 500W GaN Desktop Charger, e raccoglie di fatto l’eredità del precedente modello da 300 watt con una dotazione tecnica senza precedenti.

UGREEN Nexode 500W

Il nuovo carica batterie targato UGREEN è il primo al mondo a offrire una potenza massima di 500 watt, con 240 watt (Power Delivery 3.1) su una singola porta. È dotato di sei porte, posizionate tutte nella parte frontale, cinque di tipo USB-C e una di tipo USB-A. Una soluzione perfetta per mettere ordine sulla vostra scrivania, offrendovi la possibilità di caricare fino a sei dispositivi contemporaneamente senza aver bisogno di altrettanti carica batterie.

Potete ricaricare cinque notebook contemporaneamente, una soluzione perfetta per riunioni di lavoro, e con la porta principale, in grado di erogare 240 W e 48 V, potete ricaricare un MacBook Pro al 60% in appena mezz’ora, o alimentare notebook da gaming e garantire le migliori prestazioni.

Ancora una volta alla base di tutto c’è la tecnologia GaN, al nitruro di gallio, con sei chip che permettono di ottenere un fattore di conversione del 95% dell’energia, così da avere una ricarica veloce, stabile nel tempo e con una minima perdita di energia. La distribuzione della potenza avviene in modo intelligente, evitando ricariche lente dovute a eccessive richieste da parte di una o più porte, ottimizzando i tempo quando collegate dispositivi che chiedono potenze elevate, come numerosi smartphone, e altri che invece, come gli smartwatch, anno richieste più moderate.

UGREEN Nexode 500W offre ben undici sistemi di protezione, con protezione da sovra tensioni, sovra correnti, sovra temperatura, sovra potenza, corto circuiti, scariche elettrostatiche, sbalzi di tensione, interferenze e fuoco, con un avvio soft dell’erogazione della potenza. Un sistema di sensori intelligenti verifica la temperatura 100 volte al secondo, per evitare surriscaldamenti che potrebbero compromettere l’efficienza, regolando la potenza di conseguenza per garantire il miglior risultato possibile. E un ulteriore sistema di protezione riduce la potenza quando il dispositivo viene mosso o rovesciato di lato, per prevenire surriscaldamenti e altri problemi.

UGREEN ha curato il design, prediligendo una linea minimalista, con design verticale per migliorare la dissipazione del calore, ed evitare confusione sulla scrivania. Ancora una volta quindi UGREEN, che opera sul mercato fin dal 2012, dimostra di essere all’avanguardia e di prestare sempre la massima attenzione alle necessità degli utenti, che dal canto loro hanno risposto in massa. Sono infatti oltre 200 milioni gli utenti che hanno scelto il brand per ricaricare i propri dispositivi elettronici.

Prezzo e disponibilità

UGREEN Nexode 500W è disponibile su Amazon e sullo store ufficiale al prezzo di listino di 249,99 euro. Sullo store ufficiale è attualmente in promozione a 199,99 euro.

