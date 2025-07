L’incessante evoluzione nel settore della telefonia mobile, e similmente in quello dei notebook, sta generando una crescente necessità di sistemi di alimentazione capaci di adeguarsi alle esigenze in evoluzione. Un numero sempre maggiore di smartphone, tablet e notebook incorpora tecnologie di ricarica rapida e ultra-rapida, spingendo i produttori di caricabatterie a lanciare nuovi prodotti per soddisfare le richieste degli utenti finali.

Partendo da questi presupposti, e forte della sua consolidata esperienza, UGREEN ha lanciato sul mercato qualche settimana fa il suo più recente caricabatterie, che rappresenta un significativo passo avanti in un mercato tutt’altro che statico. Si tratta di UGREEN Nexode 500W GaN Desktop Charger, che supera il precedente modello da 300 watt, vantando una dotazione tecnica senza precedenti.

UGREEN Nexode 500W: Caratteristiche e Prestazioni

Il nuovo caricabatterie a marchio UGREEN è il primo al mondo a fornire una potenza massima complessiva di 500 watt, con ben 240 watt (grazie al Power Delivery 3.1) disponibili su una singola porta. È equipaggiato con sei uscite, tutti posizionate frontalmente: cinque di tipo USB-C e uno di tipo USB-A. Questa configurazione si rivela una soluzione ideale per mantenere l’ordine sulla postazione di lavoro, offrendo la possibilità di ricaricare fino a sei dispositivi simultaneamente senza la necessità di altrettanti alimentatori.

È così alimentare cinque laptop in contemporanea, una soluzione perfetta per le riunioni di lavoro. Con la porta principale, capace di erogare 240 W e 48 V, è possibile riportare un MacBook Pro al 60% in appena mezz’ora, o fornire energia a notebook da gaming per garantire le massime performance.

Previous Next Fullscreen

Ancora una volta, la tecnologia GaN (nitruro di gallio) è alla base di tutto, con sei chip che consentono un fattore di conversione energetica del 95%. Ciò si traduce in una ricarica rapida, stabile nel tempo e con una dispersione energetica minima. La distribuzione dell’energia avviene in modo intelligente, evitando rallentamenti nella ricarica dovuti a richieste eccessive da parte di una o più porte, e ottimizzando i tempi quando colleghi dispositivi con elevate esigenze di potenza, come numerosi smartphone, o altri con richieste più contenute, come gli smartwatch.

UGREEN Nexode 500W offre ben undici sistemi di protezione, incluse le protezioni da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, sovra-potenza, cortocircuiti, scariche elettrostatiche, sbalzi di tensione, interferenze e rischi di incendio, con un avvio graduale dell’erogazione di potenza. Un sistema di sensori intelligenti monitora la temperatura cento volte al secondo per prevenire surriscaldamenti che potrebbero compromettere l’efficienza, regolando di conseguenza la potenza per assicurare il miglior risultato possibile. Inoltre, un ulteriore sistema di sicurezza riduce la potenza quando il dispositivo viene spostato o capovolto lateralmente, per prevenire surriscaldamenti e altri inconvenienti.

UGREEN ha curato attentamente il design, optando per una linea minimalista e una configurazione verticale per migliorare la dissipazione del calore e ridurre l’ingombro sulla scrivania. Ancora una volta, UGREEN, operativa sul mercato dal 2012, dimostra di essere all’avanguardia e di prestare sempre la massima attenzione alle necessità degli utenti, che dal canto loro hanno risposto in massa. Si contano infatti oltre 200 milioni di utenti che hanno scelto il brand per alimentare i propri dispositivi elettronici.

Prezzo e disponibilità

UGREEN Nexode 500W è disponibile su Amazon e sullo store ufficiale al prezzo di listino di 249,99 euro. Sullo store ufficiale è attualmente in promozione a 199,99 euro.