Nel corso del 2020 accoglieremo sui nostri smartphone (sia Android sia iOS) e non solo ben 117 nuove emoji: l’Unicode Consortium ha infatti ufficialmente presentato le Emoji 13.0, che vanno a toccare tanti nuovi temi e soggetti.

Ecco le Emoji 13.0: 117 nuove emoji per Android e iOS

Tutte le 117 nuove emoji sono stati inserite in un video di Emojipedia, che potete trovare in fondo, ma andiamo a scoprirle anche nelle immagini qui di seguito.

Tra le novità possiamo trovare emoji con persone in smoking o in abito da sposa (di entrambi i sessi e di varie etnie), persone che si abbracciano, che allattano un bambino, tanti nuovi animali, nuovi alimenti, oggetti e non solo. Una delle più divertenti è però probabilmente quella con il “tipico” gesto della mano, che esprime il gesto che siamo abituati a fare in particolare noi italiani.

Quando saranno disponibili le nuove emoji?

Le nuove Emoji 13.0, in base a quanto dichiarato dall’Unicode Consortium, saranno disponibili sulle varie piattaforme a partire dalla seconda metà del 2020. Sappiamo che potrebbero arrivare in beta su Android durante l’estate, ma Google avrebbe già confermato la loro presenza su Android 11.

In ogni caso le vedremo nel corso dell’anno su tutte le piattaforme, e quindi anche su WhatsApp e altre app di messaggistica (con piccole variazioni). Vi lasciamo come promesso al video di Emojipedia: quali emoji vi piacciono di più?