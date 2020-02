A qualche settimana dall’arrivo nella versione Android, la modalità scura di WhatsApp sbarca anche su iOS, grazie alla versione 2.20.30.25 appena rilasciata dalla compagnia americana. È questa dunque la novità più grande della nuova versione che però non è disponibile per tutti.

È infatti necessario avere la versione beta, alla quale è possibile accedere tramite TestFlight, anche se al momento il programma beta è al completo ed è stato chiuso diversi mesi fa. Se però siete tra i fortunati non vi resta che scaricare la versione più aggiornata e godervi il nuovo tema scuro

Ecco il tema scuro di WhatsApp su iOS

La modalità scura sfrutta in pieno iOS 13 e risolve i problemi emersi durante i test, senza quindi che ci sia battery drain e utilizzando le API ufficiali di Apple, rispettando inoltre tutte le linee guida relative al design. La modalità scura si attiva in automatico quando viene abilitata dalle Impostazioni, utilizzando elementi scuri in tutta l’interfaccia.

A partire dallo splash screen, con un logo rivisitato, tutto diventa scuro, a tratti nero, inclusi lo sondo delle chat e le caselle di testo. Entrambe sono dinamiche per cui si adattano al tema applicato. WhatsApp non ha dunque rilasciato una versione incompleta ma ha adattato l’intera interfaccia, come potete vedere dagli screenshot forniti dal solito WaBetaInfo nella galleria sottostante.

Grande attenzione è stata riservata anche ai dettagli, con l’utilizzo di Dark Solid Colors che si adattano alla perfezione al tema in ogni contesto. È inoltre possibile attivare una seconda modalità scura su WhatsApp, attivando la funzione Aumenta contrasto nelle Impostazioni di iPhone. In questo caso verranno utilizzati dei colori scuri meno intensi.

La funzione è in fase di rollout per tutti gli utenti che utilizzano la beta per cui dovreste riceverla in tempi brevissimi.

Altre novità di WhatsApp 2.20.30.25

Tra le altre novità della nuova versione segnaliamo la sfocatura dello sfondo quando un messaggio viene selezionato per la cancellazione o l’inoltro. A un anno dai primi avvistamenti arriva anche la ricerca avanzata che permette di cercare specifici contenuti nei messaggi, come foto, video, link e altro.

Per utilizzare la nuova funzione è necessario che l’applicazione crei un indice dei contenuti, quindi dovrete pazientare affinché la creazione sia completata. L’ultima novità è l’arrivo del menu contestuale di iOS 13 con il supporto alla funzione Haptic Touch del nuovo sistema operativo.