Provate a vincere ogni giorno un Google Home Mini grazie a questo concorso

Parodontax, Sensodyne e Iodosan hanno preparato un’altra piacevole sorpresa per i clienti che si affidano a prodotti di tale marchio per la loro igiene orale: si tratta di un nuovo concorso, denominato E tu, di che dente sei?, che ogni giorno mette in palio fino a tre Google Home Mini.

Come provare a vincere un Google Home Mini

Per poter partecipare al concorso “E tu, di che dente sei?”, sarà sufficiente acquistare, in un qualsiasi supermercato, in un unico scontrino, 2 prodotti a tua scelta tra Sensodyne (tutte le referenze), Parodontax (tutte le referenze) e Iodosan (solo spazzolini, dentifrici e collutori). A questo punto si dovrà conservare lo scontrino e inviare al numero 339.3112898 un SMS contenente tutti i relativi dati, così come sono dettagliatamente indicati dal regolamento che potete recuperare a questo indirizzo. Si scoprirà immediatamente – precisa il regolamento – se si è il fortunato vincitore di un Google Home Mini.

E’ opportuno specificare che, ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in originale almeno fino al 30 ottobre 2020: lo scontrino originale sarà richiesto in caso di eventuale vincita di uno dei 267 Google Home Mini messi in palio.