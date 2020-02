Cresce ulteriormente il servizio di connettività ultraveloce proposto da Wind Tre in Campania, grazie a una nuova collaborazione con OpenFiber. Sono tre i comuni raggiunti dalla fibra fino a 1 Gigabit,. tutti situati nella città metropolitana di Napoli.

Tecnologia FTTH in tre nuovi comuni napoletani

Si tratta di Casoria, importante centro economico-commerciale, Portici, presso cui ha sede uno dei più bei musei ferroviari al mondo, e San Giorgio a Cremano, alle pendici del Vesuvio. Grazie alla collaborazione con OpenFiber le case sono raggiunte con la tecnologia FTTH (Fiber-To-The-Home) che consente di fornire contenuti digitali maggiormente evoluti, sia alle famiglie sia alle tante imprese della zona.

L’attivazione di una linea ultraveloce di Wind Tre è possibile anche in convergenza con le nuove offerte Super Fibra che abbinano al servizio Super WiFi di casa 100 GB per tutti gli smartphone della famiglia con Wind oppure giga illimitati da smartphone per i clienti Tre.

Investimenti per 24 milioni di euro

Il nuovo servizio raggiunge oltre 18.000 unità immobiliari nei tre comuni interessati e sale a 35.000 il numero di quelle dell’hinterland partenopeo servite da OpenFiber, che ricordiamo non si rivolge direttamente all’utente finale ma opera esclusivamente all’ingrosso. Nei prossimi mesi la società investirà 24 milioni di euro per coprire oltre 80.000 unità immobiliari nei sei comuni interessati.

Jeffrey Hedberg, a capo della compagnia telefonica afferma: