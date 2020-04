Trova il mio iPhone consente di tracciare in remoto il tuo dispositivo Apple perso o rubato in qualunque parte del mondo esso si trovi, in teoria. In pratica, per i modelli più vecchi, c’è bisogno che il telefono sia attivamente collegato ad una rete dati o Wi-Fi, mentre i dispositivi più recenti hanno in serbo anche un altro asso nella manica.

Non solo Trova il mio iPhone ti consente di localizzare o cercare un dispositivo perso, ma consente anche, in casi estremi, di procedere al ripristino completo del dispositivo da remoto. Se possedete informazioni personali o aziendali importanti sul vostro telefono, e non volete che queste cadano in mano a malintenzionati, potreste anche decidere per questo approccio, in extrema ratio.

Abbiamo creato questa guida proprio per aiutare gli utenti a comprendere l’importanza di questa funzione presente sui dispositivi Apple, oltre a spiegare in dettaglio tutte le funzionalità accessorie che è possibile accedere dall’interno dell’app e del servizio.

Come funziona Trova il mio iPhone

L’idea alla base di questa funzione è molto semplice: consentire di ritrovare un dispositivo Apple smarrito, o peggio, rubato. Quante volte ad esempio vi sarà capitato di non ricordare dove avete lasciato un oggetto tecnologico: può capitare soprattutto con tablet e PC, ma anche con lo smartphone, se ad esempio lo dimentichiamo a scuola o a casa di un amico.

Nell’ipotesi peggiore, un malintenzionato potrebbe essere entrato in possesso del vostro device: per nostra fortuna, Trova il mio iPhone ha un set completo di opzioni per poter provare a rintracciare un iPhone smarrito.

A partire da iOS 13, iPadOS 13 e macOS Catalina 10.15, l’app Trova il mio iPhone e Trova i miei amici cambia nome, e diventa Dov’è:

Puoi usare Dov’è su iPhone, iPad, iPod Touch o Mac per trovare i tuoi amici, familiari o un dispositivo smarrito

Puoi facilmente condividere la posizione del tuo dispositivo con altri, che a loro volta possono condividere la posizione con te

Con i servizi di localizzazione attivi, potrai sempre individuare un dispositivo smarrito o rubato nell’app Dov’è

Da remoto puoi attivare il blocco di attivazione, così che nessun altro può utilizzare i tuoi dispositivi in caso di furto o smarrimento

Possiamo quindi trovare l’iPhone di un amico o anche il nostro attraverso la nuova app Dov’è, ed il tutto senza che nessuno possa conoscere la posizione del dispositivo smarrito.

Come impostare la Modalità smarrito

Tramite iCloud e Trova iPhone, con opzioni che valgono anche per altri dispositivi Apple, è possibile andare non solo a bloccare il nostro iPhone smarrito, ma anche visualizzare un messaggio personalizzato nella schermata di blocco, ad esempio per inserire un indirizzo a cui spedire il nostro iPhone o un numero di telefono da contattare. Per abilitarla:

Collegati ad iCloud.com

Clicca su Trova iPhone

Dal menù in alto trova il tuo dispositivo

Comparirà un tab in alto a destra con la possibilità di attivare la Modalità smarrito

Nei casi più estremi è anche possibile Inizializzare l’iPhone, ovvero proteggere i nostri dati formattando la memoria interna del nostro smartphone. Un’opzione estrema che va usata con cautela, in quanto non potremo più localizzare il nostro smartphone, che diventerà un vero e proprio mattone, a meno che non torni nelle mani del legittimo proprietario.

Per rimuovere la Modalità smarrito, dovremo effettuare lo stesso procedimento e cliccare sull’opzione Interrompi la Modalità smarrito.

Trova il mio iPhone funziona se il telefono è spento?

Grazie alla nuova app Dov’è, gli utenti Apple possono rintracciare un dispositivo anche se in modalità offline, ovvero spento oppure non connesso ad una rete dati o WiFi. Questo è possibile tramite l’attivazione di una funzione all’interno del menù Impostazioni che consente ai device dell’azienda di Cupertino, tramite un beacon sicuro Bluetooth, di essere rilevati da altri prodotti Apple.

Se nelle vicinanze dell’iPhone ad esempio sono presenti altri prodotti come iPad, iPod Touch e Mac, anche non di nostra proprietà, il telefono continuerà a trasmettere un segnale sicuro che soltanto noi possiamo conoscere, che ci indicherà la posizione approssimativa del dispositivo smarrito o peggio, rubato. Il segnale è sicuro, crittografato ed anonimo, ed è stato concepito per un utilizzo davvero minimo della batteria.

Per attivare la funzionalità di ritrovamento offline dovremo:

Andare nel menù Impostazioni

Cliccare su ID Apple con la nostra immagine e nome utente, in alto

con la nostra immagine e nome utente, in alto Premere sul tab Dov’è

Andare su Trova il mio iPhone

Dai toggle attiviamo l’opzione Abilita ricerca offline e Invia ultima posizione

Come rintracciare un iPhone senza Trova il mio iPhone

Se non abbiamo accesso a Trova il mio iPhone tramite un amico ad esempio, che può utilizzare la funzione Aiuta un amico all’interno dell’app Dov’è per trovare il nostro iPhone smarrito, possiamo rintracciare un iPhone senza Trova il mio iPhone andando su iCloud.

Una volta effettuato l’accesso con il nostro ID Apple, lo stesso che abbiamo configurato anche sul dispositivo smarrito, possiamo cliccare sull’icona Trova iPhone per poter geolocalizzare il dispositivo, farlo suonare, inizializzarlo (solo in casi estremi) o metterlo in modalità smarrito.

Come sbloccare un iPhone bloccato da trova il mio iphone

Attraverso la funzione Trova il mio iPhone nell’app Dov’è o tramite iCloud possiamo marcare un dispositivo smarrito o rubato utilizzando la Modalità smarrito. Utilizzando questa funzione potremo bloccare il device con un codice, ed al contempo visualizzare un messaggio personalizzato sul device, ad esempio un numero di telefono da contattare nel caso qualcuno lo trovi.

Se ritroviamo un iPhone bloccato da Trova il mio iPhone o Dov’è su cui abbiamo in precedenza attivato la Modalità smarrito, possiamo sbloccarlo interrompendo la modalità smarrito.

Per farlo su iCloud basta accedere con il nostro ID Apple, quello che utilizziamo anche su iPhone, cliccare su Trova iPhone, poi dal menù in alto selezionare il dispositivo, quindi cliccare su Modalità smarrito e poi sull’opzione Interrompi la Modalità smarrito.

Come attivare Trova il mio iPhone

Per poter essere in grado di rintracciare il nostro dispositivo anche se smarrito, attivare la Modalità smarrito su iCloud e abilitare la ricerca offline, abbiamo bisogno di attivare l’opzione Trova il mio iPhone da smartphone:

Andiamo su Impostazioni

Clicchiamo sul nostro ID Apple

Andiamo sul servizio Dov’è

Clicchiamo su Trova il mio iPhone

Abilitiamo il toggle

Come si disattiva Trova il mio iPhone

Per disattivare Trova il mio iPhone da smartphone:

Andiamo su Impostazioni

Clicchiamo sul nostro ID Apple

Andiamo sul servizio Dov’è

Clicchiamo su Trova il mio iPhone

Disabilitiamo il toggle

Ricordiamo che in questo modo disabiliteremo il servizio Trova il mio iPhone, il che significa anche che non riusciremo più a rintracciare il nostro dispositivo tramite iCloud.

Non è possibile invece disattivare trova il mio iPhone da PC e Mac: possiamo soltanto rintracciarlo, metterlo in modalità smarrito oppure eliminare completamente la presenza del dispositivo dal nostro account, ma non potremo disabilitare singolarmente il servizio Dov’è e Trova il mio iPhone.