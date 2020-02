A meno di una settimana dal rilascio della prima beta riservata agli sviluppatori, prende il via oggi il roll out della beta pubblica di iOS 13.4 e iPadOS 13.4 per tutti i dispositivi supportati. Sono numerose le novità incluse nella nuova release del sistema operativo, che andiamo subito a scoprire.

Novità di iOS13.4 e iPadOS 13.4

Molte le novità introdotte dall’aggiornamento, con una lista molto curata reperibile a questo indirizzo. Si parte dalla possibilità di condividere le cartelle di iCloud Drive, consentendo agli utenti a cui è stato concesso il permesso di visualizzarne il contenuto in tempo reale, cambiamenti inclusi.

Tra le altre novità introdotte da iOS 13.4 beta (e iPadOS 13.4) troviamo miglioramenti alle schermate relative all’accesso alla posizione, nove tipologie di adesivi Memoji, una nuova integrazione nelle scorciatoie per Shazam e un importante aggiornamento per Mail.

L’app ufficiale di Apple per la gestione della posta elettronica vede un aggiornamento va a correggere la pessima toolbar introdotta con iOS 13, riportando tutto alla normalità con un design che pare più azzeccato. L’aggiornamento contiene anche alcuni riferimenti all’API CarKey che consentirà di utilizzare un iPhone o un Apple Watch di sbloccare o accendere un’auto dotata di un sistema NFC, anche se bisognerà attendere ancora per vedere la funzione attiva.

Va detto che, come tutte le beta, non mancano i bug segnalati da Apple stessa, come chiusure improvvise dell’app Impostazioni, problemi con Siri e CarPlay, mancata sincronizzazione delle foto con Apple Watch e poco altro.

Come installare iOS 13.4 e iPadOS 13.4

Per aggiornare il vostro iPhone o iPad in modalità wireless è sufficiente entrare nelle Impostazioni > Generali e quindi selezionare la voce Aggiornamento Software. Se il sistema rileva un aggiornamento è sufficiente toccare Scarica e Installa e procedere all’installazione della nuova versione del firmware.

E inoltre possibile collegare iPhone/iPad al vostro Mac e procedere alla verifica della presenza di un aggiornamento, che potrà essere subito scaricato e installato.

Il roll out dei due aggiornamenti, accompagnati da quelli di tvOS 13.4 e macOS Catalina 10.15.4 dovrebbero partire nelle prossime ore e arrivare anche in Italia nei prossimi giorni.