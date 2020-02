Vodafone ufficializza la nascita di V-Home Mini, un ecosistema di prodotti connessi in grado di rendere smart pressoché ogni abitazione. V-Home Mini by Vodafone promette di essere “semplice e immediato” grazie all’integrazione tra smartphone, l’ecosistema SmartThings di Samsung e la Vodafone Power Station.

Offerta e kit di V-Home Mini by Vodafone

Il kit di V-Home Mini by Vodafone è composto da SmartThings Link, una chiavetta USB per connettere i dispositivi smart all’hub rappresentato dalla Power Station, dalla lampadina SmartThings, che permette di regolare l’intensità e l’accensione delle luci tramite smartphone o delle regole preimpostabili, ed infine del sensore di movimento SmartThings.

Quest’ultimo può essere orientato a seconda delle proprie esigenze, possiede un campo visivo di 120 gradi e può essere sistemato su qualsiasi supporto magnetico o posto sulla basetta in dotazione. Il sensore rileva movimenti fino a 5 metri di distanza, è in grado di monitorare i cambiamenti di temperatura all’interno dell’ambiente e può anche essere sfruttato per accendere le luci al passaggio, il tutto inviando una notifica allo smartphone.

Gli accessori smart di V-Home Mini by Vodafone

Detto della dotazione, V-Home Mini by Vodafone può essere espanso attingendo dagli oltre 1.000 accessori smart compatibili tra cui sensori di rilevamento perdite d’acqua, prese elettriche smart, videocamere, sirene allarme, valvole termostatiche smart, soundbar e dispositivi audio.

I servizi di V-Home Mini by Vodafone

L’offerta pensata da Vodafone per V-Home Mini include il quantitativo di traffico dati necessario per la gestione dell’ecosistema tramite l’app SmartThings (non viene intaccato dunque il proprio bundle), l’assistenza 24/7 che, nel caso in cui il cliente non rispondesse alla notifica inviata dall’app, predispone dei metodi di contatto alternativi come un SMS, ed infine V-Home Monitor, servizio che permette di gestire il tutto tramite app impostando ad esempio il monitoraggio di intrusioni o perdite d’acqua.

Costi e attivazione di V-Home Mini by Vodafone

Per aderire a V-Home Mini by Vodafone basta scaricare le app gratuite V by Vodafone e SmartThings, attivare l’offerta sulla prima app e seguire le informazioni fornite di seguito. V-Home Mini tuttavia è offerto in esclusiva, almeno per il momento, ai clienti Vodafone convergenti (clienti di rete fissa e mobile) e con Giga Family.

Interessante che non sia previsto alcun costo iniziale ma solo una rata mensile da 1,99 euro per i clienti Giga Family o da 2,49 euro per i clienti convergenti per 48 mesi. A coloro che attiveranno V-Home Mini, Vodafone riserva la possibilità di acquistare a metà prezzo uno degli accessori smart presenti in questa pagina. V-Home Mini by Vodafone è già disponibile.