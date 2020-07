Recensione Xiaomi Bluetooth speaker con ricarica wireless 30 W – Nel mese di febbraio, in occasione della presentazione di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro il colosso cinese ha annunciato, come di consuetudine, una serie di accessori per i due flagship.

Tra questi abbiamo voluto provare Xiaomi Bluetooth speaker con ricarica wireless a 30 watt che unisce le funzioni di speaker da tavolo a quelle di base di ricarica rapida wireless. Ovviamente la potenza in uscita è di 30 watt, perfetta dunque per sfruttare al meglio le potenzialità dei due smartphone, che supportano proprio tale potenza di carica.

Vediamo allora come sono andati i testi con lo speaker di Xiaomi, analizzando sia la parte musicale che quella dedicata alla ricarica wireless rapida.

Design e caratteristiche

A un primo sguardo il dispositivo ricorda più uno speaker che un caricabatterie wireless, se non fosse per quel piccolo supporto nella parte bassa, subito sotto al cerchio in gomma che indica la posizione della bobina di ricarica wireless.

La parte frontale ospita un doppio speaker coperto da un morbido tessuto grigio scuro, mentre la parte posteriore è realizzata in plastica bianca, liscia, con una serie di fori per migliorare la propagazione del suono. Nella parte superiore troviamo il pulsante di accensione dello speaker (il sistema di carica funziona anche senza accendere lo speaker), due pulsanti per la regolazione del volume e un’area con sensore NFC, per l’accoppiamento rapido con lo smartphone.

Nella parte posteriore si trova inoltre il connettore di alimentazione a cui collegare l’alimentatore fornito in dotazione (con spina cinese quindi vi servirà un adattatore). Le dimensioni sono di 234 x 86,5 x 83,9 millimetri, non così ingombrante da non riuscire a trovare posto sulla vostra scrivania.

Non manca un microfono per le chiamate in vivavoce mentre il vostro smartphone è in ricarica e collegato allo speaker. In questo modo potrete rispondere senza dover interrompere la ricarica e continuando con le vostre attività.

Funzioni multimediali

Molto buone le prestazioni della parte multimediale, con il Bluetooth 5 che vi permette di utilizzare lo speaker anche lontano dallo smartphone o dalla sorgente musicale. Grazie alla presenza dell’NFC il pairing con uno smartphone è ancora più semplice, bassa passarlo sopra l’apposita area, a fianco del LED Bluetooth, per avviare l’accoppiamenti che richiede giusto un paio di tocchi a schermo.

Sono presenti, oltre al microfono per le chiamate vivavoce, due speaker da 5 watt e un radiatore a due livelli per i bassi. Il suono è decisamente potente, anche se gli alti a volte risultano leggermente sacrificati. Nel complesso comunque l’esperienza è molto buona, non c’è distorsione nemmeno al volume massimo e il suono è sempre pulito.

Per utilizzare lo speaker è necessario accenderlo con l’apposito pulsante, al cui fianco troviamo anche i due pulsanti per regolare il volume senza dover ricorrere allo smartphone. È ovviamente possibile utilizzare lo speaker anche quando lo smartphone è in ricarica, quindi potete guardare un film, o un video, mentre ricaricate il vostro telefono.

Da segnalare che lo speaker si spegne da solo dopo un certo periodo di inutilizzo, se vi allontanate con lo smartphone o se spegnete la fonte sonora.

La ricarica wireless rapida

La funzione di caricabatterie wireless è sempre attiva, quindi è sufficiente appoggiare lo smartphone sul piccolo supporto che integra un LED verde utilizzato per confermare il corretto funzionamento della ricarica wireless. Nessun problema se utilizzate una cover protettiva visto che il sistema funziona fino a 4 millimetri di distanza e interrompe immediatamente il flusso una volta che lo smartphone viene allontanato.

Il dispositivo riesce a caricare qualsiasi prodotto dotato di ricarica wireless, indipendentemente dalla potenza supportata. Abbiamo ricaricato un iPhone X senza alcun problema e lo stesso è avvenuto con alcune cuffie true wireless dotate di custodia con ricarica wireless (ANKER e AUKEY). In tutti i casi la piccola basetta di sostegno si è rivelata più che sufficiente a sostenere anche le custodie delle cuffie, pur non sporgendo particolarmente dal corpo dello speaker.

Ovviamente il massimo si ottiene con smartphone dotati del supporto alla ricarica wireless rapida. Nel nostro caso abbiamo utilizzato Xiaomi Mi 10, nato proprio insieme a questo carica batterie, dotato di supporto alla ricarica a 30 watt. I tempi necessari per caricare da zero la batteria da 4.780 mAh, partendo da zero, sono davvero ridotti.

In poco più di un’ora infatti la batteria è completamente carica, con le stesse tempistiche della ricarica cablata (in questo caso arriva a 30 W in entrambe le modalità) con il vantaggio di non dover collegare alcun cavo. Non è presente un sistema di raffreddamento ma nonostante la potenza elevata e le temperature estive non abbiamo riscontrato un eccessivo surriscaldamento dello smartphone.

Sono comunque presenti numerosi sistemi di protezione, che verificano eventuali temperature elevate, corto circuiti e sovratensioni. È inoltre presente un sistema che rileva l’eventuale presenza di oggetti metallici, interrompendo immediatamente la ricarica per evitare situazioni di pericolo.

Conclusioni

Xiaomi Bluetooth speaker con ricarica wireless è indubbiamente l’acquisto perfetto se possedete uno smartphone con supporto alla ricarica wireless, soprattutto se veloce. Ottimo anche come speaker, soprattutto da posizionare su una scrivania per ascoltare musica sia tramite lo smartphone sia collegandolo al vostro computer quando lavorate o giocate.

Potete acquistarlo su TomTop, che ringraziamo per il sample, utilizzando il link sottostante.