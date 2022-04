Recensione Proscenic P11 Smart – Proscenic ha da poco rinnovato la propria line up di aspirapolvere cordless e Proscenic P11 è il modello più recente, pronto per aiutarci nelle pulizie di tutti i giorni così come nelle grandi pulizie di primavera o in occasione del cambio di stagione. Ho potuto provarlo per qualche settimana, utilizzandolo anche nelle pulizie straordinarie di questi giorni, e oggi vi racconto com’è andata.

Potente e performante

Il motore di Prosceni P11 è in grado di raggiungere la ragguardevole velocità di rotazione di 130.000 giri al minuto, sviluppando una potenza nominale di ben 450 watt e una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, una tra le più alte tra i modelli in commercio. Questo si traduce in una elevata efficienza su qualsiasi tipo di superficie e con qualsiasi tipo di sporco, dai capelli ai sassolini, senza lasciare sul pavimento niente già dopo la prima passata.

Grazie al display posto nella parte posteriore del motore è possibile avere sempre sotto controllo lo stato della batteria e il livello di potenza, regolabile su tre livelli. É possibile lasciar fare tutto all’aspirapolvere, che in base al tipo di superficie può regolare automaticamente la forza aspirante, ma se non dovesse sembrarvi adeguata potete intervenire con un tocco sul display e attivare una delle due modalità manuali.

Molto efficace il filtro a quattro stadi, che blocca anche le polveri più sottili senza lasciare residui nell’aria. Anche raccogliendo la polvere più minuta non ho notato alcuna perdita nell’aria, segno di un sistema decisamente efficace.

Nel corso dei miei test l’ho utilizzato prevalentemente in abbinamento a un robot aspirapolvere, per pulire le zone in cui quest’ultimo non arriva, ma ho voluto provarlo anche per pulire completamente la casa, al fine di poterne valutare l’autonomia.

Buona autonomia

La batteria da 2.500 mAh potrebbe sembrare piccola ma è in grado di assicurare una buona autonomia, anche utilizzando l’aspirapolvere alla massima potenza. Sono infatti riuscito a superare tranquillamente i 15 minuti utilizzandolo quasi sempre al massimo, per pulire angoli e spazi ristretti non raggiunti dal robot.

Quando invece l’ho utilizzato per la pulizia completa della mia abitazione, circa 80 metri quadri, ho preferito utilizzare la regolazione automatica della potenza, così da valutare sia l’efficacia nella pulizia sia quella della gestione energetica. Devo dire che la gestione autonoma del livello di aspirazione funziona davvero bene, l’erogazione di una maggiore potenza avviene solo quando è davvero necessario e per il giusto periodo di tempo, scendendo subito senza sprechi.

La pulizia è davvero molto buona e in questo modo ho raggiunto agevolmente i 60 minuti, sfruttando completamente la batteria prima di metterla in carica. Anche qui troviamo una piacevole sorpresa, visto che non sarà necessario attendere parecchie ore come accade con altri modelli. In meno di tre ore infatti la batteria è completamente carica e pronta all’uso. Va inoltre sottolineato il fatto che la batteria è rimovibile, quindi se avete ambienti più grandi da pulire, magari in abitazioni disposte su più livelli, potete acquistare una seconda batteria per essere subito pronti non appena la prima si scarica.

Duttile e maneggevole

Spesso e volentieri trovo poco maneggevoli gli aspirapolvere dotati di ruote sulla spazzola motorizzata. Se da una parte rendono più semplice il movimento, dall’altra finiscono spesso per essere un intralcio nelle zone più strette, limitando la maneggevolezza. Non è però il caso di Proscenic P11, le cui ruote non vanno a rendere più complicati i movimenti, contribuendo piuttosto a rendere tutto più scorrevole.

Ho apprezzato lo snodo della spazzola motorizzata, che rende davvero facile la pulizia sotto ai mobili più bassi, senza richiedere particolari contorsioni, Anche il posizionamento del motore e del serbatoio rendono semplice la pulizia nelle zone spezzo irraggiungibili. Peccato per il LED frontali, leggermente incassati nella spazzola e che non illuminano bene tutta la parte frontale della spazzola.

Può sembrare una piccolezza ma quando andate a pulire le zone più nascoste o buie della casa risultano essere davvero un valido aiuto. Buona la dotazione di accessori, con una spazzola motorizzata più piccola per pulire cuscini, divani e materassi, una spazzola rotonda morbida per pulire i mobili e una a beccuccio utile anche per l’auto e per le zone più strette.

Ho riscontrato qualche difficoltà nella rimozione e riposizionamento del serbatoio dello sporco, che va smontato completamente per essere pulito a fondo. Avrei preferito una soluzione simile a quella di alcuni modelli della concorrenza, con un pulsante che fa uscire lo sporco senza dover rimuovere il serbatoio. Niente di grave ma sicuramente qualcosa da migliorare, magari con il prossimo modello Proscenic.

In conclusione

Siamo giunti dunque alla conclusione di questa recensione ed è arrivato il momento delle conclusioni. Pur se con qualche piccolo difetto questo Proscenic P11 mi è davvero piaciuto e al prezzo a cui viene proposto è indubbiamente da acquistare a occhi chiusi. Il prezzo di listino è di 239 euro, ed è già ottimo, ma spesso lo trovate in offerta su Amazon a prezzi ancora più bassi. Potete acquistarlo su Amazon a questo indirizzo.