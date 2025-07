Sono passati 3 mesi da quando abbiamo definito Laifen Wave lo spazzolino a la Apple e in questo spazio di tempo è arrivata una sua versione speciale, che si differenzia per qualche dettaglio tecnico, per le colorazioni e per il prezzo un poco più basso. Si chiama Laifen Wave SE, dove SE sta per Special Edition, ed è stato lanciato dall’azienda nella seconda metà di giugno, da quando lo stiamo usando al posto di Laifen Wave. E oggi siamo qui per parlarvene, anche se lo faremo in maniera diversa perché è bene o male l’altro modello con qualche differenza da sottolineare, perciò nel complesso vale quanto detto col modello precedente.

Confezione, costruzione e colorazioni

Che sia fatto della stessa pasta è chiaro già dalla confezione: Laifen Wave SE arriva nella solita confezione dell’azienda che prevede una piccola scatola di forma rettangolare con all’interno un cavetto di ricarica, delle testine di ricambio (nello specifico 2), lo spazzolino, ovviamente, e un breve manuale di istruzioni. Rispetto al modello top di gamma c’è quindi una testina in meno ma in compenso guadagna delle colorazioni in più: lui, infatti, è disponibile nelle colorazioni Matte Yellow, Matte Pink, Matte White, Matte Gray, Misty Lavender e Meadow Green, perciò in tanti e più particolari colori rispetto all’altro. Poi anche la costruzione è la stessa perché lui è assemblato in maniera impeccabile, è solido e non teme nulla grazie alla certificazione IP68.

Come pulisce e cura i denti

Prima di dire che praticamente pulisce come l’altro, va fatta una premessa: Laifen Wave SE è sostanzialmente Laifen Wave con 26 mila vibrazioni al minuto, anziché 66 mila, e con la modalità Alta frequenza in meno; levati questi due elementi, gli spazzolini sono identici. Fanno la differenza queste due cose? No; non abbiamo mai sentito l’esigenza della modalità Alta frequenza e il numero inferiore di vibrazioni in teoria dovrebbe fare la differenza ma nella pratica, almeno da ciò che si può vedere a occhio e nel tempo di qualche settimana, non cambia nulla. Ed è per questo che lui pulisce e si prende cura dei denti nello stesso e identico modo dell’altro, che, ricordiamo, è il modello di punta dell’azienda. Va considerata anche una cosa riguardo alla pulizia: si potrebbero avere, nel lunghissimo periodo si intende, certamente, dei risultati leggermente differenti in base alle testine usate, che si differenziano per avere maggiore attenzione alla cura delle gengive, allo sbiancare e alla pulizia. Noi stiamo usando da qualche mese quella sbiancante e la pulizia generale ci sembra la stessa, perciò Laifen Wave SE pulisce a fondo, con efficacia e con cura proprio come il fratello più grande.

Applicazione e funzioni smart

L’applicazione è la solita degli spazzolini sonici di Laifen e quindi la stessa dell’altro modello. Ciò vuol dire che è essenziale, veloce e gradevole e permette di aggiornare e personalizzare Laifen Wave SE tramite Bluetooth utilizzando un qualsiasi smartphone. All’interno include tutte le funzioni e le personalizzazioni viste con Laifen Wave a eccezione della modalità Alta frequenza, come dicevamo sopra, qui assente. Poi, a parte questa differenza, l’applicazione è identica e permette di aggiornare il firmware, di visualizzare la carica residua, di attivare/disattivare lo spazzolino e di personalizzare a fondo la pulizia agendo sui tempi di spazzolamento, sulle vibrazioni e sulle oscillazioni.

Autonomia e ricarica

Rispetto al fratellone di fascia più alta, lui perde la ricarica tramite cavetto magnetico in favore di una normale porta USB-C: Laifen Wave SE va ricaricato, infatti, tramite una porta USB-C presente nella parte inferiore del corpo e accessibile tramite uno sportellino in gomma rigida. All’apparenza potrebbe sembrare una scocciatura e una scelta fastidiosa e poco pratica, ma possiamo assicurarvi che per le volte che lui ha bisogno di essere ricaricato ciò non influisce minimamente sull’esperienza d’uso. E diciamo questo perché già Laifen Wave offre un’autonomia di settimane/mesi, ovviamente variabile e di molto in base al tipo e alla quantità di utilizzo, ma Laifen Wave SE riesce addirittura a fare meglio: lui è inscaricabile, passateci il termine, perché integra una batteria da, pensate un po’, 2000 mAh, rispetto a quella da 900 mAh dell’altro modello. L’azienda dichiara che usandolo 2 volte al giorno per 2 minuti alla volta garantisce oltre 50 giorni di pulizia e, in effetti, lui dura eccome in linea con questi dati. L’assenza della ricarica magnetica poi per qualcuno potrebbe essere anche un vantaggio, soprattutto fuori casa e magari in viaggio, visto che lui non ha bisogno del suo cavetto proprietario per essere ricaricato ma si ricarica con un qualsiasi cavo USB-C e alimentatore in poco meno di 3 ore.

Dove si compra

Laifen Wave SE è disponibile all’acquisto su Amazon Italia nelle colorazioni Matte Yellow, Matte Pink,

Matte White, Matte Gray, Misty Lavender e Meadow Green al prezzo di 89,99 euro, scontato in questo periodo a 75,99 euro, e con spedizione Prime in 1 giorno; è acquistabile anche sul sito dell’azienda, ma qui viene un paio di euro in più e la consegna non avviene in 1 giorno.

Pro: design e materiali



autonomia eccellente



funziona e pulisce bene



tante opzioni di personalizzazione Contro: manca un sensore di pressione