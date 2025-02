Dopo aver testato a fondo il compatto e versatile SwitchBot K10+ Pro nella nostra recensione, abbiamo avuto ora l’opportunità di provare la sua naturale evoluzione: SwitchBot K10+ Pro Combo. Il nome stesso suggerisce un passo avanti in termini di completezza, grazie alla presenza di un aspirapolvere cordless che, insieme al robot e alla sua stazione, crea un sistema di pulizia 3 in 1. Questa combinazione permette di condividere il sistema di aspirazione e lavaggio, ovvero la stazione, rendendo l’intero ecosistema ancora più efficiente e conveniente da un punto di vista di ingombro. Il risultato? Il robot di SwitchBot guadagna un secondo aggettivo che si affianca perfettamente a versatile: completo.

Design, materiali e costruzione: piccolo ma versatile

SwitchBot K10+ Pro Combo ha innanzitutto un vantaggio dal punto di vista del design: la compattezza. Questa caratteristica lo rende una scelta ideale per chi ha spazi ridotti ma non vuole rinunciare alla comodità di un robot aspirapolvere avanzato. Con un diametro di appena 24,8 cm e un’altezza inferiore agli 8 cm, questo dispositivo è attualmente fra i più piccoli sul mercato, riuscendo a infilarsi agevolmente sotto mobili bassi, sotto alle gambe delle sedie e raggiungere angoli o zone difficili da pulire con i modelli più ingombranti.

La sua struttura è caratterizzata da linee minimaliste e moderne, con una finitura opaca che ne esalta l’eleganza e lo rende adatto a qualsiasi ambiente domestico. Sul lato superiore troviamo un tasto per azionarlo, accenderlo o spegnerlo, e un tasto per farlo tornare alla stazione di ricarica.

Anche la stazione di svuotamento FusionBase è minimale nel design, mentre in ambito funzionalità non solo ricarica il robot, ma si occupa anche dello svuotamento automatico del serbatoio della polvere, sia del Robot che dell’aspirapolvere cordless, riducendo veramente al minimo la necessità di intervento manuale.

Il Combo Pack infatti aggiunge proprio un elemento al tutto: l’aspirapolvere cordless, che mantiene lo stesso design compatto ed ergonomico del robot. Insieme, questi dispositivi formano un kit versatile e completo che punta a semplificare la pulizia domestica senza sacrificare estetica e praticità.

La novità principale è l’aspirapolvere cordless in combinata

Lo abbiamo detto, la novità principale di SwitchBot K10+ Pro Combo è l’unità aspirapolvere cordless, di conseguenza merita un approfondimento a parte. È progettata per offrire una pulizia manuale e immediata, per la casa ma non solo (come ad esempio l’auto). Tutto sommato mantiene le stesse caratteristiche in termini di design, ovvero dimensioni compatte ed ergonomia, con alcuni elementi essenziali come l’impugnatura costituita di fatto quasi solo dalla batteria. Proprio quest’ultima è l’aspetto più critico in quanto risulta scomodo durante il lungo utilizzo, affaticando il polso, scomodità in parte compensata dalla leggerezza del dispositivo.

L’aspirapolvere è composta da una spazzola rotante anti-groviglio, progettata per evitare che peli di animali o capelli si incastrino e intasino il canale di entrata, garantendo così un’aspirazione sempre potente; di un serbatoio per la raccolta della polvere, facilmente rimovibile e svuotabile con un solo click sul pulsante apposito; un selettore di velocità che permette di adattare la potenza di aspirazione in base alle necessità, ed uno di accensione e spegnimento. Nonostante le sue dimensioni compatte e un peso di appena 1 kg, la potenza è interessante: fino a 20.000 Pa, permettendo di aspirare polvere, briciole e detriti senza difficoltà. Il tubo di aspirazione è completamente smontabile, il che facilita la manutenzione e la pulizia. In dotazione c’è poi un kit di adattatori che rende adatto a varie situazioni:

Un beccuccio sottile per raggiungere gli angoli più difficili, fessure e interstizi tra i divani.

per raggiungere gli angoli più difficili, fessure e interstizi tra i divani. Un beccuccio con spazzola più larga , ideale per superfici più ampie, mantenendo sempre l’efficacia dell’aspirazione.

, ideale per superfici più ampie, mantenendo sempre l’efficacia dell’aspirazione. Il pulisci tappeti, che si utilizza con una prolunga.

La gestione dello sporco è altrettanto intuitiva: premendo un pulsante, si può rimuovere e lavare il filtro, mentre lo svuotamento del serbatoio avviene automaticamente quando l’aspirapolvere viene riposto sulla stazione di ricarica. Quest’ultima, oltre a ricaricare i dispositivi, raccoglie la sporcizia sia dall’aspirapolvere cordless che dal robot K10+ Pro.

Anche il robot ha qualche novità, differenze tra SwitchBot K10+ Pro e K10+ Pro Combo

Uno dei punti di forza di SwitchBot K10+ Pro Combo rispetto alla versione standard è l’aggiunta di un sensore D-ToF (Direct Time-of-Flight), che migliora la capacità di evitare ostacoli.

Inoltre, la TwinFlow™ Suction Technology, implementata nel sistema di svuotamento automatico, riduce la necessità di manutenzione frequente, migliorando al tempo stesso l’igiene generale del processo di pulizia. Grazie all’uso di due ventole sincronizzate, il flusso d’aria all’interno del contenitore della polvere viene ottimizzato per evitare intasamenti e migliorare l’aspirazione di particelle di sporco di diverse dimensioni.

SwitchBot K10+ Pro Combo è infine già compatibile con Matter over Wi-Fi, rendendolo facilmente integrabile con le principali piattaforme smart home. Tuttavia, per chi utilizza Apple Home, al momento è ancora necessario l’uso di un Hub compatibile con Matter, poiché questa categoria di dispositivi non è ancora supportata nativamente su Apple Home. In futuro, quando Apple aggiornerà la compatibilità, sarà possibile gestire direttamente il robot all’interno dell’ecosistema Apple senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Come pulisce SwitchBot K10+ Pro Combo

Abbiamo messo alla prova SwitchBot K10+ Pro Combo in vari ambienti con polvere, briciole e sporco di piccole, medie e grandi dimensioni. Seppur la potenza di aspirazione non sia elevatissima, rispetto agli standard, il robot ha raccolto tutto in pochi minuti, navigando agilmente tra gli ostacoli e avvicinandosi agli zoccolini con precisione. Ha un parziale indole a voler superare gli ostacoli secondo lui facilmente superabili di circa 1-2 cm, anziché aggirarli, tuttavia non sempre riesce a farlo con poco sforzo o in pochi secondi. Promosso invece a livello di rumorosità, che risulta estremamente silenzioso, con un massimo di 45 dB anche quando spinto alla potenza più elevata.

Passando poi all’aspirapolvere cordless, abbiamo testato la sua potenza per terra, su un divano e in auto, con soddisfazione. Con il beccuccio sottile, siamo riusciti a rimuovere ogni residuo incastrato tra i cuscini e zone difficili, dimostrando quanto sia efficace per le pulizie più particolari.

Applicazione e ulteriori informazioni utili

Oltre all’integrazione con Matter, assolutamente non scontata, SwitchBot K10+ Pro Combo si integra con i principali sistemi di smart home, tra cui Alexa, Google Home, Siri, consentendo di controllare il robot tramite comandi vocali, oltre che dalla applicazione ufficiale SwitchBot (disponibile su Android e su iOS).

Da quest’ultima ovviamente abbiamo la solita gestione certosina del robot, della stazione e delle mappature.

In una casa a più piani, il robot può essere utilizzato per pulire diversi livelli in momenti differenti, grazie alla capacità di memorizzare la mappa corrente e ulteriori 4 mappe. Questo elimina la necessità di riprogrammare il dispositivo ogni volta che viene spostato su un piano diverso.

È possibile inoltre programmare i cicli di pulizia, regolare il processo di pulizia dei tappeti, modificare le impostazioni sugli avvisi sonori (e relativo volume), verificare lo stato degli elementi soggetti a usura (per capire quando è necessario sostituirli), attivare o disattivare il blocco bambini, controllare manualmente il robot, o attivare la modalità di collisione ridotta per evitare di pulire angoli e lungo i bordi della mappa.

L’unica migliorai che ci sentiamo di suggerire riguardo l’app è una miglior traduzione dei testi, tuttavia tutte le opzioni si capiscono o intuiscono facilmente.

Durata della batteria

SwitchBot K10+ Pro Combo è evidentemente pensato per ambienti di medie-piccole dimensioni, di conseguenza l’autonomia ha una implicazione relativa. Riesce a coprire tutte queste tipologie di ambienti senza problemi e qualora dovesse operare su superfici più ampie all’eventuale batteria scarica andrà a ricaricarsi di quanto basta per continuare successivamente la pulizia. In particolare:

il Robot aspirapolvere K10+ Pro è dotato di una batteria da 3.200 mAh , e offre un’autonomia di oltre 50 minuti con una singola carica (varia in base alla potenza di aspirazione selezionata e al numero di ostacoli).

è dotato di una batteria da , e offre un’autonomia di oltre con una singola carica (varia in base alla potenza di aspirazione selezionata e al numero di ostacoli). l’aspirapolvere cordless è invece equipaggiato con una batteria da 2.200 mAh, che garantisce un’autonomia di circa 35 minuti alla potenza più bassa, 20 minuti a potenza media e 13 minuti alla massima potenza.

Prezzo, offerte e conclusioni

SiwtchBot K10+ Pro Combo è disponibile in Italia dal mese di febbraio 2025 al prezzo di listino di 799€, e proposto in promo lancio con uno sconto del 20%, è possibile quindi portarselo a casa a 639€.

Si tratta di un robot + aspirapolvere nel complesso promosso ma indicato specificatamente per chi ha poche esigenze e spazi non particolarmente ampi. La potenza di aspirazione è buona per le dimensioni del robot ma inferiore rispetto a prodotti concorrenti (che però sono più grandi), mentre è molto buona per l’aspirapolvere cordless. Questo permette di arrivare con entrambi un po’ ovunque offrendo una pulizia minuziosa. Inoltre, altro aspetto positivo, è l’ingombro generale decisamente contenuto: la stazione grande meno della metà della maggior parte dei prodotti in commercio è in grado di offrire comunque un’auto-pulizia di entrambi gli strumenti automaticamente, un bel vantaggio in termini di fastidio.

Ci sentiamo in definitiva di decretarlo il 3-in-1, aspirapolvere, robot e stazione di auto-pulizia, perfetto per chi vive in un monolocale, un bilocale o un piccolo trilocale, per una pulizia quotidiana dei propri ambienti col minimo ingombro.

Pro: Un 3-in-1 perfetto per chi cerca robot e aspirapolvere cordless;



Dimensioni compatte per passare ovunque e avere il minimo ingombro;



Supporto a Matter. Contro: La potenza di 3000 Pa del robot è inferiore alla media;



App con traduzioni poco accurate;