Reolink è un nome che molti appassionati di sicurezza domestica e professionisti del settore conoscono bene. Nata con l’idea di rendere la tecnologia di video-sorveglianza non solo potente ma anche facile da usare per tutti, l’azienda si è fatta strada grazie a prodotti innovativi e affidabili.

Non è un caso, quindi, che ogni nuovo annuncio da parte loro generi una certa attesa. E proprio in quest’ottica di continua evoluzione e attenzione alle esigenze concrete, Reolink ha recentemente svelato la sua nuova serie Altas, una linea di prodotti che promette di alzare ulteriormente l’asticella nel campo della sorveglianza intelligente a batteria, e di cui la videocamera oggetto di questa analisi è una delle più interessanti protagoniste.

Dopo un periodo di prova scopriamo nel dettaglio perché la Reolink Atlas 2K si presenta come una delle soluzioni più complete e affidabili tra le videocamere di sorveglianza a batteria.

Reolink Atlas 2K: caratteristiche, funzionalità e impressioni

Nella sua versione 2K fissa con design “bullet”, la Reolink Atlas ha un’estetica discreta e un formato compatto, ideale per l’installazione in ambienti esterni dove l’impatto visivo deve essere minimo. Rispetto alla versione PT Ultra della stessa serie, mantiene un profilo più snello e meno invasivo. Questa impostazione si presta particolarmente bene a chi desidera sorvegliare ingressi, vialetti o zone perimetrali ben delimitate, senza attirare troppo l’attenzione o compromettere l’aspetto dell’ambiente.

Al cuore del sistema c’è un sensore da 4 Megapixel con risoluzione 2560×1440 pixel, supportato da un obiettivo con apertura focale f/1.0 e sensore d’immagine da 1/1.8″. Questa combinazione permette di ottenere immagini nitide e dettagliate. Il campo visivo è fisso, con una copertura orizzontale di 90 gradi e verticale di 50, sufficiente per monitorare con precisione aree mirate. Tra le funzionalità che la distinguono maggiormente spicca la tecnologia di visione notturna ColorX: grazie alla capacità di catturare una quantità di luce quattro volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali, la Atlas può restituire video notturni a colori anche in condizioni di luminosità ambientale molto scarsa. I LED integrati entrano in funzione solo in caso di buio totale e, tramite l’app Reolink, è possibile regolarne l’intensità, attivarli o disattivarli completamente, garantendo così un controllo preciso anche sul livello di illuminazione.

Il sensore da 2K è eccellente, seppur non raggiunga il livello di definizione di altri modelli 4K della stessa gamma Reolink, mentre il campo visivo fisso limita la copertura in scenari più dinamici.

La parte audio è affidata a un sistema bidirezionale, che include microfono e altoparlante integrati per la comunicazione remota in tempo reale. Non manca neppure una sirena, il cui suono può essere personalizzato o sostituito con un avviso vocale, utile per scoraggiare eventuali intrusioni. È possibile anche impostare un breve segnale acustico anticipato, che si attiva prima della sirena vera e propria. Tutti questi elementi sono gestibili e programmabili tramite app, anche in funzione degli orari della giornata.

Per quanto riguarda il rilevamento dei movimenti, Reolink Atlas combina un sensore PIR con algoritmi di intelligenza artificiale capaci di distinguere persone, veicoli e animali. L’utente può regolare la sensibilità del rilevamento, definire aree da escludere e attivare un filtro per limitare i falsi allarmi. È presente anche una funzione in versione beta chiamata “Segnale di movimento”, che consente di evidenziare visivamente i soggetti rilevati all’interno dell’inquadratura. Questa flessibilità si estende anche alle notifiche, che possono includere un’anteprima visiva (snapshot), essere impostate come prioritarie per ignorare il silenzioso dello smartphone, e personalizzate nei suoni di avviso.

Tra le funzioni più distintive spicca lo Smart Pre-Recording, che permette di registrare i 10 secondi precedenti a un evento rilevato dal sensore. La durata di registrazione post-evento è anch’essa configurabile, e l’AI può intervenire per estendere automaticamente la registrazione finché l’attività continua. Le modalità di registrazione disponibili includono la classica attivazione su movimento, la registrazione programmata in fasce orarie e, per chi desidera un monitoraggio completo, anche la registrazione continua 24/7. Naturalmente, quest’ultima incide maggiormente sul consumo energetico.

A sostenere il funzionamento c’è una batteria integrata da 20.000 mAh, non removibile, che offre un’autonomia potenziale molto elevata: fino a 540 giorni in modalità motion detection con un utilizzo medio di circa cinque minuti di registrazioni al giorno, oppure circa due settimane in modalità di pre-registrazione continua attiva. A supporto dell’autonomia c’è la possibilità di abbinare un pannello solare Reolink da 6W, dove è sufficiente un’ora di esposizione giornaliera al sole diretto per compensare i consumi della pre-registrazione.

Sul fronte della connettività, la videocamera si affida allo standard Wi-Fi 6 Dual-Band, operando sia sulla banda da 2.4GHz che su quella da 5GHz per garantire stabilità e velocità nella trasmissione dei flussi video. Il modulo Bluetooth integrato, in versione 5.0, semplifica la configurazione iniziale.

L’archiviazione dei dati avviene localmente, tramite uno slot microSD compatibile con schede fino a 512 GB, oppure attraverso il Reolink Home Hub, che consente la creazione di un archivio centralizzato e crittografato. Al contrario, non risulta essere supportato il servizio Reolink Cloud, presente invece in altri modelli della stessa famiglia come la variante PT Ultra. A garantire la sicurezza dei dati, troviamo la possibilità di attivare la crittografia locale con codice e un sistema di blocco che inibisce l’accesso dopo tentativi ripetuti falliti.

Infine, la videocamera è perfettamente integrabile negli ecosistemi smart home più diffusi: supporta sia Amazon Alexa che Google Assistant, permettendo di visualizzare lo streaming in diretta tramite comandi vocali e di includerla in automazioni domotiche personalizzate. Tutte le funzioni sono accessibili tramite l’app Reolink, che consente anche aggiornamenti firmware da remoto, reset, riavvio del dispositivo e condivisione dell’accesso con altri utenti.

Perché (e per chi) la Reolink Atlas è una buona scelta

La Reolink Atlas si propone come una videocamera a batteria che punta a colmare il divario tra soluzioni consumer e sistemi cablati professionali. Lo fa con intelligenza, puntando su un’ottima autonomia, una visione notturna a colori efficace, un’app completa e un rilevamento AI preciso e personalizzabile. È disponibile in Italia su Reolink.com e Amazon al prezzo di 159,99 euro nel bundle che include anche il pannello solare da 6W. In definitiva, si tratta di un prodotto pensato per un utenti consapevoli e indipendenti, che desiderano una videocamera affidabile, facile da installare e capace di operare in autonomia anche per lunghi periodi, soprattutto se abbinata a un pannello solare.