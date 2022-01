Recensione Dreame T10 – Pur non essendo la più recente delle soluzioni proposte da l produttore cinese, Dreame T10 è ancora uno dei migliori aspirapolvere cordless sul mercato, soprattutto se acquistato al giusto prezzo. Ho avuto modo di provarlo per qualche settimana e oggi vi racconto perché è diventato subito uno dei miei preferiti.

Ergonomia e semplicità d’uso al top

Due sono le cose che ho maggiormente apprezzato di questo Dreame T10: l’ergonomia e la sua semplicità d’uso, oltre a una qualità costruttiva davvero elevata. Ogni accessorio si collega con un clic rassicurante, i materiali sono di ottima qualità e ogni dettaglio è ben curato per conferire al dispositivo un senso di grande solidità.

L’impugnatura si adatta bene a mani grandi e piccole e il grilletto è facilmente raggiungibile. Per evitare di doverlo sempre tenere premuto Dreame ha fatto ricorso a un interruttore elettronico che consente di avere l’aspirapolvere sempre in funzione.

Niente sistemi meccanici o pressioni particolari: basta premere il tasto sul retro dell’aspirapolvere e sfiorare il grilletto per avere l’aspirapolvere sempre acceso senza tenere premuto alcun tasto. Un piccolo LED sotto al tasto conferma l’attivazione del blocco, davvero una scelta intelligente e funzionale. Se invece dovete pulire piccole zone e preferite aspirare solo premendo il tasto, basterà sbloccare l’interruttore elettronico e avrete un funzionamento “normale”.

Una scelta che mi è piaciuta davvero molto, che non coinvolge elementi meccanici come altri produttori e che lascia ampia libertà di manovra all’utente finale. Anche lo svuotamento del contenitore dello sporco, decisamente capiente, è tra i più semplici in circolazione. Un pulsante aprirà lo sportello inferiore per svuotarlo dentro al bidone dei rifiuti.

E anche la rimozione del filtro interno, per la pulizia periodica, è davvero semplice e richiede pochi istanti. Ogni elemento può essere lavato con acqua per una migliore pulizia finale. L’aspirapolvere risulta sempre maneggevole e leggero in ogni situazione, sia su ampi pavimenti che nelle fessure più difficili da raggiungere, grazie all’ampia dotazione di accessori di cui vi parlerò tra poco.

Dreame T10 si è sempre ben comportato su tutti i tipi di superficie, dal pavimento in cotto al legno, dai divani ai materassi o ai cuscini, garantendo un’ottima pulizia in ogni situazione, merito anche di una potenza aspirante elevata.

Grande autonomia

La batteria da 2.500 mAh è decisamente performante, anche se molto dipende dalla modalità di utilizzo. Sono abituato a utilizzare prodotti che regolano automaticamente la potenza di aspirazione per massimizzare l’autonomia e in questo l’uso di Dreame T10 ha richiesto qualche giorno per trovare il giusto equilibrio.

Sulla parte posteriore del corpo principale è infatti presente un selettore a tre posizioni per regolare la potenza di aspirazione: utilizzando quella massima sono arrivato a poco più di 8 minuti, mentre con il livello minimo ho superato tranquillamente un’ora di utilizzo non continuativo. Un buon risultato quindi, con il selettore molto comodo da raggiungere per alzare temporaneamente la potenza di aspirazione. Nell’uso combinato fra le tre diverse potenze ho comunque raggiunto circa 40 minuti, davvero niente male.

Va inoltre considerato che la batteria può essere sostituita (e acquistata separatamente) per cui si può raddoppiare l’autonomia semplicemente tenendo una batteria carica di riserva per le grandi pulizie. Costa sicuramente meno di un secondo aspirapolvere, soluzione adottata da chi acquista aspirapolvere con batteria non sostituibile.

Completo e funzionale

Una delle cose che ho maggiormente apprezzato è la completezza della dotazione di Dreame T10. Oltre all’unità principale e al tubo di prolunga, troviamo una grande spazzola motorizzata con ruote, per la pulizia dei pavimenti. La forma a V impedisce a peli e capelli di aggrovigliarsi e l’ho trovata davvero ottima. Peccato solo per l’assenza di una serie di LED frontali, indispensabili per vedere meglio lo sporco e raccoglierlo in maniera più efficace.

Nella confezione di vendita troviamo inoltre una spazzola motorizzata di piccole dimensioni per divani e materassi, una bocchetta per le fessure e gli angoli e un tubo flessibile allungabile per arrivare agevolmente in ogni punto della casa. È infine presente un supporto da fissare a parete che permette di ricaricare rapidamente l’aspirapolvere e che è dotato di alcuni alloggiamenti per gli accessori.

In questo modo diventa semplice creare un angolo in cui avere sempre tutto a portata di mano, meglio se vicino a una presa di corrente per avere sempre il Dreame T10 pronto all’uso.

In conclusione

Dreame T10 è indubbiamente un valido alleato nelle pulizie di casa e pur non essendo la scelta migliore sul mercato, con qualche carenza e limitazione, è senza dubbio da acquistare a occhi chiusi al prezzo giusto, come quello che vi proponiamo oggi.

Potete infatti portarlo a casa a soli 156 euro, davvero una cifra irrisoria, utilizzando il codice BGCZTADMT per acquistarlo su Banggood, che ci ha fornito il sample utilizzato per la recensione.