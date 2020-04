Dopo Trony e gli altri, anche Euronics lancia un volantino per fare acquisti direttamente da casa. Intitolato, guarda caso, “Resta a casa, viene Euronics” lista vari prodotti in offerta con un focus speciale sugli articoli tech.

Ecco il volantino “Resta a casa” di Euronics

Come le altre grandi catene di elettronica di consumo, anche Euronics lancia un volantino pensato appositamente per consentire ai clienti di acquistare comodamente da casa evitando così assembramenti e spostamenti.

“Resta a casa” è valido fino al 16 aprile 2020, e disponibile esclusivamente nei punti vendita Euronics Nova. Come potete vedere dalle immagini presenti in galleria, i prodotti sono prenotabili al numero 06227691, oppure direttamente online sul sito web ufficiale. Sta poi a voi scegliere se preferire la consegna a domicilio o il ritiro in uno dei punti vendita.

Presenti smart TV, smartphone, notebook e accessori di vario genere, per tutte le tasche. Ma ecco il volantino di Euronics al completo, a voi la scelta:

Per ulteriori offerte sui prodotti tech vi consigliamo come sempre di tenere d’occhio la pagina dedicata e, se non lo avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi Tech.