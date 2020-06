Con l’estate ormai alle porte si ripresenta l’annoso problema delle zanzare, che immancabilmente sono pronte a torturarci, in particolar modo di sera. Oggi vi proponiamo uno strumento per sbarazzarvene senza dover ricorrere a prodotti chimici, che rischiano di essere dannosi per la salute. Vi mostreremo anche un accessorio molto utile per chi possiede un acquario o vuole realizzare piccole fontanelle in casa.

Lampada anti zanzare

Siete stufi di zampironi o di altri prodotti chimici che vi obbligano ad “aerare il locale prima di soggiornarvi”, permettendo di fatto alle zanzare di rientrare in casa. Con questa lampada dotata di una luce LED che attira gli insetti, non avrete più questo genere di preoccupazioni.

Le zanzare vengono attratta dalla luce e una volta arrivate nei pressi della lampada vengono catturate dal vortice creato dalla ventola di aspirazione e intrappolate in un apposito contenitore da svuotare (non troppo) regolarmente. L’alimentazione avviene con un cavo USB, quindi potete portarla ovunque visto che vi basterà un power bank per farla funzionare, molto comoda per le serate in giardino con gli amici, ma anche per poter dormire con le finestre aperte senza particolari timori.

Potete acquistare la lampada su Amazon a soli 11,99 euro (invece di 23,98 euro) utilizzando il codice sconto LNQTC8LW valido fino al 18 giugno.

Pompa per acquari e fontanelle

Decisamente diverso il secondo articolo che vi segnaliamo oggi, dedicato a chi cerca una piccola soluzione per il proprio acquario o per fontanelle di piccole dimensioni. Si tratta di una pompa elettrica dalla potenza di 2,5 W in grado di muovere 180 litri di acqua all’ora.

Le dimensioni sono estremamente compatte (38 x 38 x 28 mm e 153 grammi di peso) e include un cavo di alimentazione da 150 cm per risultare utile in numerose situazioni. Oltre a risultare utile per creare, ad esempio, una fontanella per il presepio o per ricreare un piccolo giardino zen domestico, la pompa migliorerà la circolazione dell’acqua nell’acquario, rendendolo decisamente migliore per i vostri pesci.

Potete acquistarla su Amazon a 7,59 euro invece di 18,99 euro utilizzando il codice OIB56S59 valido fino al 18 giugno.

Informazione Pubblicitaria