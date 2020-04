Non uno ma due volantini nuovi di zecca spuntano da Trony, volantini che si vanno ad aggiungere al già citato #TuRestaaCasa. Dunque, c’è l’imbarazzo della scelta per i clienti interessati a fare compere in queste settimane, con tante offerte tecnologiche su vari prodotti che, in qualche misura, possono rendere un po’ meno frustrante la clausura.

I nuovi volantini di Trony “Prezzi invincibili” e “Ci siamo per voi”

Non è un caso che siano presenti fra le pagine dei due volantini di Trony “Prezzi invincibili” e “Ci siamo per voi” varie smart TV, notebook, tablet ma anche smartphone e altri gadget di vario genere.

In entrambi i casi tutti i prodotti a catalogo sposano la politica del #TuRestaaCasa, una formula che dà la possibilità ai clienti di acquistare qualsiasi cosa presente fra le pagine a seguire, usufruendo della consegna a domicilio. Basta chiamare il punto vendita aderente più vicino e concordare il tutto. Al riguardo, c’è da sottolineare che i due volantini in questione sono tuttavia disponibili in determinati punti vendita, pensati per aree differenti.

“Prezzi Invincibili“, è valido fino al 26 aprile 2020, ed è riservato al sud Italia, nei negozi Trony presenti in Calabria e in Sicilia (li trovate nell’ultima pagina della galleria a seguire.

L’altro volantino cui accennavamo, “Ci siamo per voi” è valido invece per quattro giorni in più, fino al 30 aprile 2020, stavolta per i punti vendita del centro-nord citati nel volantino stesso. Ecco tutte le offerte Trony incluse:

Per ulteriori offerte tech, come al solito vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte e, ovviamente, di iscrivervi al canale Telegram Prezzi Tech, ma questo lo sapete già.

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook per lo studio di Aprile 2020