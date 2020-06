A grande richiesta tornano le promozioni della smart home di Koogeek su Amazon, con ottimi sconti sui prodotti pensati per rendere più intelligente la vostra casa senza dover spendere cifre esagerate.

Trovate il kit completo, con hub, sensore di movimento, temperatura e apertura porte, un sensore addizionale ma anche un paio di strumenti per tenere sotto controllo la pressione sanguigna e un comodo hub multifunzione. Ecco tutti i dettagli sui prodotti in offerta.

Partiamo dunque dal kit iniziale, che vedete in copertina, funzionante con protocollo Zigbee che non soffre di interferenze. La parte centrale del sistema è un hub, punto di riferimento per la gestione dei sensori, che può essere controllato con la companion app Koogeek Life, compatibile on smartphone iOS e Android.

Nella confezione di vendita troviamo inoltre un sensore di movimento a infrarossi, da utilizzare per rilevare movimenti indesiderati o per accendere luci al passaggio delle persone, un sensore di apertura porta/finestra con le stesse funzionalità, e un sensore di temperatura e umidità, che può essere interfacciato con un condizionatore o con altri sistemi.

Il prezzo di listino del kit su Amazon è di 65,99 euro ma utilizzando il codice XKK8BXQP, valido fino al 21 giugno, lo pagherete solamente 39,99 euro, davvero un ottimo prezzo.

Se non vi serve un kit completo ma cercate solo un sensore di apertura/chiusura porte e finestre, per un sistema di allarme o per creare degli automatismi, ecco il sensore WiFi, compatibile con Alexa e Google Assistant. Non serve alcun hub visto che si collega direttamente alla rete WiFi di casa. Grazie alla companion app è possibile impostare scenari e conoscere lo stato della batteria.

Lo trovate su Amazon a 12,99 euro invece di 16,99 euro utilizzando il codice 3GR4KAED valido fino al 31 giugno.

Se invece volete tenere sotto controllo la pressione sanguigna oggi vi proponiamo due diversi modelli, uno da polso e uno da braccio, entrambi realizzati da Koogeek e collegabili allo smartphone per l’archiviazione dei dati. Possono essere utilizzati anche in modalità stand-alone, e grazie all’ampio display anche le persone anziane potranno consultare le misurazioni senza problemi.

Il modello da polso si collega allo smartphone tramite Bluetooth ma è in grado di registrare fino a 99 misurazioni nella memoria interna, con dati di 16 diversi utenti. È in vendita su Amazon a 22,99 euro invece di 29,99 euro con il codice 96ZFZY96 fino al 21 giugno.

La variante da braccio offre connettività Bluetooth e WiFi, memorizza i dati di 16 diversi utenti e i dati possono essere inviati a Apple Health o Google Fit. Lo trovate su Amazon a 36,99 euro invece di 49,99 euro con il codice F7RISNQF valido fino al 21 giugno.

Chiudiamo con un hub dodocool pensato per MacBook ma compatibile con tutti i notebook dotati di un connettore USB Type-C. Offre una porta di ricarica power Delivery, una uscita HDMI, tre porte USB 3.0, un lettore di SD e uno di microSD. È dunque il compagno ideale di un moderno notebook, per estenderne le funzionalità a un ottimo prezzo.

È in offerta su Amazon a 25,59 euro invece di 31,99 euro con il codice sconto BFUDUJHP valido fino al 21 giugno.

Informazione Pubblicitaria