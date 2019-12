Anche questa settimana inizia nel migliore dei modi, soprattutto se siete ancora alla ricerca delle migliori occasioni di Natale su Amazon. Per tutto il periodo che va dal 16 al 22 dicembre, Amazon propone forti sconti su una vasta selezione di prodotti, non solo legati alla tecnologia: noi qui raccogliamo le migliori occasioni da non perdere, soprattutto se siete rimasti delusi dalle offerte proposte durante il Black Friday e il Cyber Monday.

Divideremo per categorie le offerte, così da proporvi prodotti adatti a tutte le esigenze: senza indugi, tuffiamoci nelle occasioni tecnologiche da non perdere.

Offerte di Natale Amazon – Navigatori e Dash Cam

TomTom Truck Go Professional 6250 Navigatore per Autobus e Furgoni da 6 Pollici | Link acquisto | Prezzo: a 379€ da 449,90€

da 449,90€ TomTom Truck Go Professional 620 Navigatore per Autobus e Furgoni da 6 Pollici | Link acquisto | Prezzo: a 279€ da 349,90€

da 349,90€ TomTom GO 6200 Navigatore GPS 6” | Link acquisto | Prezzo: a 239€ da 299,90€

da 299,90€ TomTom GO Essential Navigatore GPS 5 Pollici | Link acquisto | Prezzo: a 169€ da 199,90€

da 199,90€ Anker Roav DashCam S1, Risoluzione Full HD 1080p a 60 fps | Link acquisto | Prezzo: a 89,99€ da 119,99€

da 119,99€ AKASO C320 Dash cam Full HD 1080P, Telecamera per auto | Link acquisto | Prezzo: a 34,98€ da 39,99€

Offerte di Natale Amazon – Smartwatch e Fitness Tracker

Huawei Watch GT Active | Link acquisto | Prezzo: a 149€ da 249€

da 249€ Huawei Band 3 Pro | Link acquisto | Prezzo: a 68,90€ da 99,90€

da 99,90€ Fitness Tracker Yuanguo | Link acquisto | Prezzo: a 23,39€ da 25,99€

da 25,99€ Huawei Band 3 Pro | Link acquisto | Prezzo: a 68,90€ da 99,90€

da 99,90€

Offerte di Natale Amazon – Computer e Gaming

Offerte di Natale Amazon – TV e Monitor

Philips Monitor 243V5LHSB Gaming Monitor per PC Desktop 23.6″ | Link acquisto | Prezzo: a 89,99€ da 95,99€

da 95,99€ Proiettore BOMAKER 6000 Lumen Nativo Full HD 1080p | Link acquisto | Prezzo: a 279,99€ da 299,99€

Offerte di Natale Amazon – Fotografia

Xiaomi YI Fotocamera Mirrorless Fotocamera Digitale Compatta 4K + Obbiettivo 12-40mm F3.5-5.6 | Link acquisto | Prezzo: a 219,99€ da 289,99€

Offerte di Natale Amazon – Networking

Tenda Nova MW3 Sistema WiFi Mesh AC1200 Dual Band Copertura Fino a 200 mq | Link acquisto | Prezzo: a 55,99€ da 69,99€

da 69,99€ Netgear Router WiFi Gaming XR300, Velocità AC1750 | Link acquisto | Prezzo: a 179,99€ da 199,99€

da 199,99€ Netgear RAX120 Nighthawk AX12 12-Stream Router WiFi 6 con Velocità Wireless AX6000 fino a 6 Gbps | Link acquisto | Prezzo: a 379,99€ da 459,99€

da 459,99€ Netgear RBK20, Sistema Orbi WiFi Mesh Triband AC2200, Velocità fino a 2.2 Gbps, Copertura fino a 250 m2 | Link acquisto | Prezzo: a 219,99€ da 259,99€

Offerte di Natale Amazon – Smart Home e Audio

Osram Smart+ Flex RGBW, Striscia LED Zigbee 180cm | Link acquisto | Prezzo: a 58,76€ da 68,97€

Link acquisto Prezzo: da 68,97€ Osram Smart+ Flex Outdoor RGBW, Striscia LED Zigbee per Esterni, Luce Colorata, 2000 – 6500 K, 488cm | Link acquisto | Prezzo: a 62,68€ da 99,99€

da 99,99€ JBL Flip Essential Sistema audio portatile waterproof con connettività wireless | Link acquisto | Prezzo: a 69,90€ da 84,99€

da 84,99€ YI Home Camera 1080p Wireless IP Telecamera sorveglianza WiFi da Interno | Link acquisto | Prezzo: a 22,49€ da 34,99€

da 34,99€ AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Wireless | Link acquisto | Prezzo: a 11€ da 15,99€

Offerte di Natale Amazon – Accessori smartphone