Le migliori offerte su Eprice per i regali di Natale

Siete in panico per gli ultimi regali di natale? Niente paura, ePRICE arriva in soccorso: con una selezione di prodotti scontati a prezzi stracciati, potete facilmente trovare il prodotto più adatto da regalare.

Gli sconti di ePRICE sono ovviamente a tempo, e la quantità è limitata: vi invitiamo pertanto a cogliere le occasioni al volo, altrimenti potreste veder sfumare l’opportunità di portare a casa uno di questi prodotti tech. Di seguito trovate la nostra personale selezione di prodotti in offerta, con il meglio che ePRICE ha da offrire.

Offerte ePRICE – Computer e Portatili

MSI Notebook Gaming GF63 Thin 9SC-264IT Monitor 15.6″ con Intel Core i5-9300H | Link acquisto | Prezzo: a 929,99€ da 1199€

ASUS Notebook TUF Gaming FX505DT-BQ256T da 15.6″ con AMD Ryzen 7 3750H | Link acquisto | Prezzo: a 920€ da 1049€

HP All-In-One 24-f0036nl Monitor 23.8″ Full HD Intel Core i3-8130U | Link acquisto | Prezzo: a 629,99€ da 749€

ASUS Notebook 2 in 1 Vivobook Flip 14 | Link acquisto | Prezzo: a 790€ da 1020€

HP Notebook 2 in 1 Envy x360 15-CN1018NL da 15.6″ | Link acquisto | Prezzo: a 799,99€ da 1049€

SAMSUNG Monitor 24” LED Full HD Gaming S24D330 1920 x 1080 Tempo di Risposta 1 ms | Link acquisto | Prezzo: a 99,99€ da 129€

Offerte ePRICE – Elettrodomestici

H.KOENIG Aspirapolvere Verticale EasyClean 2 in 1 con Sistema Ciclonico | Link acquisto | Prezzo: a 89,99€ da 179€

LG Frigorifero Americano Side By Side InstaView Classe A++ Capacità 601 Litri | Link acquisto | Prezzo: a 1399,99€ da 3999€

HOTPOINT Asciugatrice NTM1172KWKIT, 7 Kg Classe A++ a Condensazione | Link acquisto | Prezzo: a 399,99€ da 859€

Offerte ePRICE – TV e Audio

LG TV OLED Ultra HD 4K 65″ 65C9PLA Smart TV WebOS | Link acquisto | Prezzo: a 739,99€ da 899€

PHILIPS TV LED Ultra HD 4K 55″ 55PUS8804/12 Android TV Ambilight | Link acquisto | Prezzo: a 739,99€ da 899€

SAMSUNG TV LED Ultra HD 4K 43″ UE43RU7170UXZT Smart TV Tizen | Link acquisto | Prezzo: a 329,99€ da 389€

LG Soundbar SJ2 Sistema 2.1 Subwoofer Wireless Potenza 160W Bluetooth | Link acquisto | Prezzo: a 94,99€ da 179€

APPLE AirPods 2 con Custodia di Ricarica via cavo | Link acquisto | Prezzo: a 139,99€ da 179€

HUAWEI FreeBuds Lite | Link acquisto | Prezzo: a 68,99€ da 99€

XIAOMI Mi True Wireless | Link acquisto | Prezzo: a 28,99€ da 49€

Offerte ePRICE – Console

SONY Console PS4 Slim 1 TB + FIFA 20 Limited Bundle | Link acquisto | Prezzo: a 249,99€ da 359€

MICROSOFT Xbox One S – Star Wars: Jedi Fallen Order Bundle | Link acquisto | Prezzo: a 199,99€ da 299€

Offerte ePRICE – Gadget Tech imperdibili

XIAOMI Amazfit Bip Impermeabile Display 1.28″ GPS Sport attività fisica Cardiofrequenzimetro notifiche Nero | Link acquisto | Prezzo: a 68,99€ da 89€

GOOGLE Home Mini – Bianco | Link acquisto | Prezzo: a 24,99€ da 49€

COOLERMASTER Gaming MS110 Tastiera Mem-Chanical (Layout IT) + Mouse Ottico 3200DPI USB Colore Nero | Link acquisto | Prezzo: a 49,99€ da 79€

XIAOMI Mi Band 4 | Link acquisto | Prezzo: a 29,99€ da 34,99€

SEAGATE Hard Disk Portatile Maxtor M3 Portable 4 TB Interfaccia USB 3.0 Nero | Link acquisto | Prezzo: a 89,99€ da 138€