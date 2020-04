Anche se i punti vendita Unieuro sono chiusi, essendo Pasqua, è sempre possibile rivolgersi al sito online dalla nota catena di elettronica di consumo per i propri acquisti. Per festeggiare in modo particolare la ricorrenza, Unieuro lancia una serie di sconto, le Offerte del giorno, che permettono di ottenere uno sconto superiore al 50% su alcuni prodotti.

Scopriamo insieme quali sono i più interessanti, dividendoli per categoria.

Smartphone nelle Offerte del giorno Unieuro

Accessori nelle Offerte del giorno Unieuro

Televisori nelle Offerte del giorno Unieuro

Elettrodomestici nelle Offerte del giorno Unieuro

Queste sono solo alcune delle offerte, che comprendono una settantina di prodotti. Potete trovare l’elenco completo visitando la pagina delle offerte del giorno Unieuro raggiungibile al link sottostante.