Mai come in questo periodo abbiamo utilizzato le videochiamate, vista l’impossibilità di incontrarsi di persona con amici e parenti. Ecco dunque che per i più attenti al look arriva l’accessorio imperdibile, per stream, selfie e riprese sempre sotto la luce corretta.

Oggi vi parleremo inoltre di un paio di accessori per tenersi in forma anche da casa e tenere sotto controllo gli allenamenti.

Luce LED ad anello I5Q7

Senza spendere una fortuna in luci da studio è possibile ottenere una buona illuminazione frontale con questo flash circolare, dal diametro di 30 centimetri, con supporto per lo smartphone al centro che permette di avere sempre le mani libere, per chiamate più semplici o per potervi inquadrare durante i tutorial.

Grazie ai 180 LED, con una potenza di 24 watt, è possibile avere una luce con temperatura compresa tra 2700 e 5500 K. Oltre al supporto per lo smartphone dispone di una testa fluida da collegare a un comune cavalletto da fotocamera, per una maggiore stabilità.

Sul cavo di alimentazione è presente un controller che permette di regolare la luminosità, cambiare la temperatura e molto altro. Potete acquistare il flash LED su eBay utilizzando il link sottostante.

Smartwatch Z5C3

In questo periodo in cui è difficile allenarsi può tornare molto utile uno smartwatch in grado di misurare il battito cardiaco, visualizzare le notifiche, rilevare alcune attività sportive, incluse quelle acquatiche grazie alla certificazione IP67 che impedisce all’acqua di fare danni.

Oltre a misurare il battito cardiaco il sensore è in grado di calcolare la pressione sanguigna e il livello di ossigenazione del sangue, due dati molto utili per chi si allena anche in casa. Non mancano alcune funzioni tipiche da smartwatch, come la visualizzazione delle notifiche e delle chiamate, e altre più specifiche degli sportwatch.

In quest’ultimo campo troviamo la misurazione dei passi e della distanza percorsa, le calorie consumate, promemoria sulla sedentarietà e analisi del sonno. Potete acquistare lo smartwatch utilizzando il link sottostante.

Set per allenamento da palestra

Con le palestre chiuse ancora per qualche periodo, un kit come quello che vi proponiamo oggi può essere utile per tenersi in forma anche da casa. Si tratta di una serie di fasce elastiche che possono essere utilizzate anche in casa, sfruttando gli elementi di arredo o il proprio corpo.

Nel kit trovate 5 corde elastiche, 2 maniglie, 2 anelli per piedi o caviglie, una borsa per organizzare i propri attrezzi e un accessorio da fissare alla porta. Con una cifra davvero modica potrete fare numerosi esercizi per tenervi in forma in attesa di tempi migliori.

