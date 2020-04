In alcune regioni è già possibile fare passeggiate anche lontano da casa o un po’di jogging, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzando la mascherina.

Per tutti gli appassionati, che trovano scomode le soluzioni classiche, ecco la risposta di Xiaomi. Si chiama Smartmi Air Sport, ed è una mascherina realizzata in neoprene riutilizzabile più volte. Dispone di una valvola laterale, con filtro intercambiabile, e di una struttura tridimensionale che permette alla mascherina di rimanere distanziata da naso e bocca, per facilitare la respirazione.

Non si tratta però di un presidio medico, nonostante abbia la capacità di filtrare le polveri PM 2,5 fino al 97% per cui va utilizzata per un uso provato e non di tipo professionale. È disponibile in tre diverse misure e nella confezione di vendita è presente un piccolo gancio che permette di aumentare l’aderenza, già molto elevata. nel caso la mascherina dovesse essere della misura sbagliata.

Per aumentare la capacità filtrante, e per una maggiore igiene, è possibile inserire un filtro monouso nella mascherina che potrà essere riutilizzata più volte, sanificandola in maniera regolare. A seguire il link per l’acquisto.

Se invece state cercando soluzioni più classiche, come molti di voi chiedono in questi giorni, ecco un kit comporto da 20 mascherine KN95 in offerta, sempre da Cafago.

Informazione Pubblicitaria