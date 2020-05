Tra le tante compagnie che orbitano nell’ecosistema Xiaomi troviamo anche Haylou, famosa per le proprie cuffie true wireless che abbinano ottime prestazioni a prezzi competitivi. La compagnia realizza anche alcuni smartwatch, con un rapporto prezzo/prestazioni davvero ottimo, come il nuovo Haylou Solar LS05 in offerta oggi su TomTop.

Lo schermo TFT da 1,28 pollici con risoluzione di 240 x 240 pixel offre immagini vivide e chiare dei dati raccolti dallo smartwatch. La presenza del sensore di frequenza cardiaca consente una misurazione costante del battito cardiaco, senza che l’autonomia ne debba risentire.

Con la funzione attiva è infatti possibile raggiungere 15 giorni di autonomia, un dato davvero ottimo. Per gli appassionati di attività sportive è possibile sfruttare le 12 modalità sportive e tracciare jogging, camminata veloce, mountain bike, arrampicata, corsa indoor e molto altro.

Nessun problema se durante un allenamento dovesse piovere, visto che la certificazione IP68 vi metterà al riparo da qualsiasi problema. E alla fine dell’allenamento potete scaricare i dati sul vostro smartphone, grazie alla companion app Haylou Fit, e analizzarli con calma.

Non mancano le funzioni legate al fitness, come il conteggio dei passi percorsi, l’analisi del sonno, e il monitor di sedentarietà, per ricordarvi di camminare con una certa regolarità. La connessione allo smartphone è molto stabile grazie al Bluetooth 5.0 che migliora anche il raggio di copertura. Decisamente contenuto anche il peso, che raggiunge i 54 grammi incluso il cinturino in silicone morbido. Lo trovate su TomTop insieme a moltissimi altri prodotti in offerta.

Informazione Pubblicitaria