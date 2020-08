Le cuffie true wireless sono ormai molto diffuse anche tra gli appassionati, che ne apprezzano l’estrema portabilità unita a un’autonomia più che soddisfacente. La resistenza ad acqua e sudore le rende inoltre le compagne ideali per gli appassionati di attività all’aria aperta che non disdegnano un sottofondo musicale per le proprie attività.

Oggi vi parliamo delle cuffie Haylou GT1, realizzate da una delle tante ditte che orbitano nell’ecosistema Xiaomi, in offerta su eBay. Il design è molto semplice e ricorda quello delle Redmi Airdots, anche a causa della colorazione nera. Sono presenti i controlli touch che permettono di rispondere alle eventuali chiamate, gestire la riproduzione multimediale e attivare l’assistente vocale del proprio smartphone

Grazie al Bluetooth 5.0 è garantita la massima stabilità della connessione con lo smartphone, e anche l’autonomia ne beneficia senza che sia necessario utilizzare batterie grandi e ingombranti. Gli auricolari Haylou GT1 dispongono di una batteria da 43 mAh ciascuno, che garantisce circa 3,5 ore di riproduzione continua.

Sfruttando la batteria da 310 mAh presente nella basetta/custodia, è possibile raggiungere un’autonomia complessiva di circa 12 ore, con il tempo di ricarica degli auricolari che si attesta sui 90 minuti. Segnaliamo inoltre la presenza della certificazione IPX5, che vi permette di utilizzare le cuffie anche sotto la pioggia, e ne garantisce la resistenza al sudore, perfette dunque anche per gli allenamenti più intensi.

Potete acquistare le cuffie Haylou GT1 su eBay a 15,69 euro, utilizzando il link sottostante, con spedizione gratuita dall’Italia e consegna in pochi giorni lavorativi.

