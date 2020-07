L’estate è iniziata da qualche settimana, presentandosi subito con un’ondata di calore che non lascia dubbi. Ecco che in casa si rispolverano i ventilatori (almeno per chi non dispone di un impianto di condizionamento dell’aria), meglio se portatili.

Tra i più interessanti, soprattutto per via della grossa batteria di cui dispone, c’è indubbiamente SOTHING Desktop Silent Fan, realizzato da una delle numerose compagnie che orbitano nell’ecosistema di Xiaomi, e in offerta limitata su TomTop con un codice sconto. Grazie alla batteria integrata e ricaricabile da ben 4.000 mAh garantisce fino a 13 ore di funzionamento continuo, per rinfrescare anche le giornate più lunghe.

Grazie alla ventola dotata di sette lame il flusso d’aria è consistente e in grado di portare sollievo nelle giornate più torride, in casa come all’aperto. La ventola può essere inoltre ruotata per direzionare il flusso d’aria nella direzione desiderata, con un’ampia libertà di movimenti.

E se la utilizzate mentre state lavorando non dovrete preoccuparvi per il rumore, visto che il motore DC brushless è in grado di muovere grossi volumi d’aria in maniera silenziosa. È inoltre possibile rimuovere la protezione frontale in maniera semplice, al fine di mantenere sempre pulita la ventola e massimizzarne l’efficienza.

Sono tre infine le velocità tra cui scegliere, dalla brezza leggera a un vento sostenuto che vi aiuterà a rinfrescarvi. Le dimensioni sono di 215 (h) x 170 (l) x 115 (p) millimetri con un peso di 325, grammi, facile quindi da spostare dove risulterà più comodo. Due le colorazioni disponibili, verde e rosso.

Informazione Pubblicitaria