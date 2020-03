Le stampanti 3D sono sempre più convenienti e la loro utilità sta crescendo in moltissimi campi. Vi bastano poco più di 150 euro, ad esempio, per portarvi a casa questa Anet ET4, interamente realizzata in metallo, prezzo che include la spedizione rapida dai magazzini europei.

La stampante viene fornita in un kit da assemblare, ma seguendo le semplici istruzioni fornite a corredo basteranno 10 minuti per montarla e iniziare a utilizzarla. Non dovrete preoccuparvi della messa in bolla, visto che la stampante dispone di un sistema di auto livellamento, per lavorare sempre in maniera ottimale.

Sono presenti inoltre sensori che segnalano l’approssimarsi della fine del filamento di stampa o di eventuali interruzioni nel filo. Non dovrete preoccuparvi nemmeno di eventuali black-out, visto che Anet ET4 dispone di una funzione di ripristino automatico che riprende il lavoro da dove era stato interrotto, senza alcun tipo di spreco.

La stampante Anet ET4 dispone inoltre di uno schermo touch a colori da 2,8 pollici per gestire le varie opzioni di stampa e la configurazione, come ad esempio il caricamento di un nuovo filamento. La dimensione massima degli oggetti da stampare è di 220 x 220 x 250 mm, con filamenti da 1,75 millimetri di varie tipologie.

La definizione di stampa è di 0,1 millimetri con lo spessore di ogni strato che può variare da 0,1 a 0,3 millimetri. Potete acquistare la stampante su TomTop con spedizione gratuita dai magazzini europei in pochi giorni.

