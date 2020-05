Non è per niente facile coltivare l’hobby della chitarra elettrica in casa, soprattutto per chi vive in appartamento e deve evitare di disturbare i vicini. Oggi vi presentiamo una soluzione davvero interessante, che vi permetterà di suonare ovunque la vostra chitarra, senza disturbare nessuno e senza dover portare con voi un ingombrante amplificatore.

Vi presenteremo anche un altro paio di gadget che si riveleranno molto utili per YouTuber o TikToker in erba, ma anche per videochiamate più semplici.

Amplificatore portatile Ammoon

Dite addio agli amplificatori ingombranti che non potete portare sempre con voi. Con questo modello prodotto da Ammoon avrete sempre un dispositivo pronto all’uso. Basta inserirlo nel jack della chitarra elettrica e iniziare a suonare, regolando i vari effetti e collegando le vostre cuffie preferite alla presa da 3,5 mm.

La ricarica avviene tramite una porta mini USB e garantisce 15 ore di autonomia, più che sufficienti anche per le sessioni più complesse. L’amplificatore è disponibile in due varianti, una destinata agli amanti del rock classico e una per chi invece predilige un hard rock più pesante.

È presente un ingresso AUX che vi permetterà di utilizzare le basi con altri strumenti per suonare la vostra musica preferita senza dare fastidio a nessuno.

Treppiede leggero Andoer

State cercando un treppiede leggero, compatto ed economico, da portare sempre con voi? Siete dei videomaker in erba e non volete spendere cifre esagerate per il un supporto per la fotocamera o videocamera. Questo treppiede Andoer fa sicuramente al caso vostro, visto che ha un costo davvero contenuto ed è disponibile in tre diverse colorazioni, per soddisfare anche i più attenti all’estetica.

Pesa appena 683 grammi, grazie all’utilizzo dell’alluminio, e viene fornito con un attacco a vite da 1/4 di pollice per le classiche fotocamere DSLR e con un supporto che vi permette di fissare lo smartphone e utilizzarlo per le vostre riprese,

Luce LED da studio

Molto utile per i videomaker “casalinghi” o per chi necessita di una piccola luce da studio, anche questo flash anulare alimentato via USB e con un supporto per lo smartphone. È perfetto come postazione per il makeup ma anche per effettuare videochiamate e risultare sempre ben illuminati.

È alimentato tramite USB e sul cavo di alimentazione sono presenti i comandi per regolare l’intensità luminosa, il colore e per l’accensione e spegnimento. La luce utilizza ben 120 LED, ha un diametro esterno di 26 centimetri e dispone di un treppiede per posizionarla in qualsiasi punto.

Informazione Pubblicitaria