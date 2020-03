Gli smartwatch stanno rapidamente prendendo posto sui nostri polsi andando a sostituire gli orologi tradizionali, grazie alle tante informazioni che possono essere raccolte, come ad esempio i passi percorsi.

Non servono cifre esagerate per portarsi a casa uno smartwatch ricco di funzionalità e D18 ne è la riprova. Costa meno di 10 euro, cifra che inevitabilmente comporta alcune rinunce, ma niente di cui preoccuparsi particolarmente.

D18 è lo smartwatch perfetto per iniziare

Partiamo subito con la rinuncia più grande, ovvero lo schermo touch. Non potrete scorrere tra le varie funzioni, ma semplicemente toccare l’unico punto sensibile nella parte inferiore del dispositivo per scorrere, in maniera ciclica, tra le funzioni. Con una pressione prolungata è inoltre possibile entra nel dettaglio dei vari menu per avere maggiori informazioni e impostare le varie funzioni.

È presente un rilevatore di battito cardiaco che permette di migliorare anche il rilevamento del sonno, con la distinzione tra sonno leggero, sonno profondo e veglia. Sono ovviamente presenti le funzioni basilari come il conteggio dei passi, delle calorie consumate e della distanza percorsa.

Il rilevatore di battito cardiaco, con l’aiuti di alcuni algoritmi, è in grado di fornire un’indicazione sulla pressione sanguigna e sulla percentuale di ossigeno nel sangue. Grazie alla companion app, disponibile per Android e iOS, è inoltre possibile ricevere le notifiche dal proprio smartphone.

Lo smartwatch D18 è disponibile su TomTop con cinturino in cinque diverse colorazioni, nero, viola, blu, rosso e verde.

Informazione Pubblicitaria