Tra le tante compagnie che orbitano nell’ecosistema Xiaomi troviamo anche Haylou, compagnia cinese specializzata nella realizzazione di cuffie auricolari true wireless.

Il modello Xiaomi Haylou GT1 Pro è indubbiamente il migliore del produttore per quanto riguarda l’autonomia complessiva, grazie al nuovo case di ricarica che integra una batteria da ben 800 mAh. In questo modo è possibile ottenere un’autonomia complessiva di circa 26 ore, davvero niente male.

Una singola carica della batteria da 43 mAh presente negli auricolari offre circa 4 ore di autonomia e sono necessari circa 90 minuti per la ricarica completa. La connessione con lo smartphone o altri dispositivi è garantita dal Bluetooth 5.0 che permette di ottenere una migliore copertura e una stabilità del segnale superiore allo standard precedente.

I driver da 7,2 mm offrono un suono ad alta fedeltà e il supporto al codec AAC garantisce una riproduzione musicale di alta qualità. È possibile controllare la riproduzione multimediale o rispondere alle chiamate grazie alla superficie sensibile al tocco degli auricolari, così come attivare l’assistente vocale.

Non manca la certificazione IPX5 per utilizzare le cuffie Xiaomi Haylou GT1 Pro anche durante gli allenamenti più intensi o sotto la pioggia, senza timore di danneggiarle. A seguire trovate il link per acquistare le cuffie true wireless su eBay.

