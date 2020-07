Il mercato delle stampanti 3D continua a crescere e per chi non ha un grosso budget da investire ma vuole il miglior modello economico c’è una sola scelta: Creality Ender-3. Fornita in kit da assemblare, per contenere le dimensioni del collo da spedire, è una stampante 3D che permette di realizzare oggetti di dimensioni fino a 220 x 220 x 250 mm.

Grazie all’offerta di TomTop oggi potete fare vostra a un ottimo prezzo una stampante di alta qualità. La precisione di stampa arriva a 0,1 millimetri e la velocità massima ottenibile è di ben 180 mm/s, davvero elevata. Utilizza filamenti da 1,75 mm in vari materiali come ABS, TPU e altri.

L’estrusore MK-10 di Creality Ender-3 è studiato per ridurre notevolmente il rischio di ostruzioni e grazie al piatto che raggiunge i 110 gradi in appena 5 minuti sarete subito pronti a stampare. Le guide a Y sono state lavorate con tecnologia CNC per garantire un posizionamento preciso e mantenere perfettamente stabile il telaio, al fine di ottenere una elevata precisione di stampa.

Ottima anche la silenziosità grazie ai cuscinetti lineari che permettono movimenti più fluidi. La stampante può lavorare collegata direttamente a un computer o in modalità stand-alone, grazie al display a cristalli liquidi e allo slot per SD, che consente di caricare i progetti di stampa nella memoria interna.

L’occasione è davvero ghiotta, visto che Creality Ender-3 può essere vostra entro pochi giorni, grazie alla spedizione gratuita dai magazzini europei di TomTop. A seguire il link per l’acquisto, mentre per altre offerte e promozioni potete visitare il sito ufficiale.

Informazione Pubblicitaria