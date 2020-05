Un altro volantino Euronics si aggiunge a quelli che già vi abbiamo mostrato i giorni scorsi: stiamo parlando di “+ prendi – spendi” del gruppo Siem, che riprende l’iniziativa già attiva nei negozi CDS. Scopriamo insieme le offerte più interessanti e vediamo come funziona il volantino.

Le offerte del volantino Siem Euronics

Partiamo subito col dire che le offerte qui presenti sono tendenzialmente valide nei negozi Euronics del gruppo Siem, ma potreste trovarle anche presso altri punti vendita. Viste le solite differenze tra i vari gruppi, vi invitiamo a consultare il volantino Euronics del negozio più vicino a voi, onde evitare problemi.

L’iniziativa “+ prendi – spendi” è valida dal 25 maggio al 17 giugno e prevede uno sconto immediato in cassa di differente entità in base all’importo raggiunto con la spesa: 500 euro di sconto con una spesa di almeno 2000 euro, 200 euro per una di almeno 1000, 1000 euro per una di almeno 600 e 30 euro per una di almeno 300 euro. In più potete contare sul tasso zero, con pagamenti a rate senza interessi e senza spese (TAN e TAEG 0%).

Ecco alcuni dei prodotti in offerta nel volantino Euronics (lo sconto è già applicato e in alcuni casi è disponibile anche online):

Tenete conto che questi sono solo degli esempi: al di là delle limitazioni spiegate all’interno del volantino (che potete trovare qui), tutti i prodotti concorrono per l’ottenimento dello sconto immediato in cassa.

