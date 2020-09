L’estate e ormai agli sgoccioli e per molti è tempo di tornare al lavoro dopo le meritate vacanze estive. eBay lancia una nuova iniziativa promozionale che vi permetterà di risparmiare sugli acquisti necessari in questo periodo, nuova attrezzatura per ufficio, smartphone, sport e hobby, computer e accessori, con un coupon riutilizzabile.

L’iniziativa è valida dalle 9:00 di oggi e si concluderà alle 23:59 di domenica 13 settembre e permette di ottenere uno sconto immediato del 5% sui vostri acquisti appartenenti a una delle categorie selezionate. Il codice è utilizzabile a fronte di una spesa minima di 30 euro e consente di ottenere un risparmio massimo di 100 euro.

Ogni utente potrà utilizzare il codice sconto fino a 3 volte, ma solo se il metodo di pagamento utilizzato è PayPal o una carta di credito/debito. Abbiamo dunque selezionato per voi alcune opportunità di utilizzo del codice PITSET205, con prodotti presi dalle categorie più richieste.

Smartphone su eBay

Informatica su eBay

Tablet e accessori

Questi erano solamente alcuni esempi di prodotti che potete acquistare per risparmiare il 5% utilizzando il coupon PITSET205. Per altri sconti e prodotti a vostra disposizione potete utilizzare i link sottostanti:

